每個人在擇偶時，都會希望能找到個性可靠穩重的人，搜狐網命理專欄點名，金牛座、處女座、巨蟹座是最適合長久交往的對象，他們看待感情的態度總是很認真，從不隨便玩玩，一旦愛上就會是一輩子。

▍1.金牛座

金牛座看待感情總是非常認真，他們很少會抱著玩一玩的態度去戀愛，也不願意和一個注定沒有結果的人浪費時間。金牛座的個性踏實成熟，很有思想，他們喜歡細水長流且平凡的愛，因此在踏入一段關係前，都會經過深思熟慮，大多會以結婚為目的，因此與他們戀愛非常可靠。

▍2.處女座

對於有感情潔癖的處女座而言，他們最理想的戀愛就是從一而終，他們一旦戀愛，就會覺得要為彼此負責，因此常常給人思想老派的印象。在雙方還不夠了解彼此，或是沒有考慮清楚是否合適之前，處女座都不會貿然交往，因為他們很知道自己要什麼，對於刺激、浪漫也沒太大興趣，他們只在乎是不是能夠有個圓滿的結局，因此，只會對自己現有的生活和愛人用心負責。

▍3.巨蟹座

在巨蟹座的心中，家庭就代表著安心感，所以若真的愛一個人的話，他們一定會想跟對方結婚，此時，該如何適應彼此的個性和生活習慣，是巨蟹座最大的課題。他們是目的性很強的星座，如果對方有透露出不想結婚的暗示，就會讓巨蟹座收回一切的付出和喜歡，因為他們非常害怕被人玩弄。