全台疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅昨在政論節目提及，全國縣市是在「陪雙北坐牢」，因雙北疫情沒有壓下去，所以全國才延長三級警戒。對此，北市府發言人陳智菡今痛批，怎麼會污名化自己城市？難道病毒從天而降至雙北嗎？到底是人命重要還是護航重要？

苗博雅昨晚在政論節目中提到，「我講一個比較慚愧的」，指出目前全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」，苗博雅表示，目前因為雙北的疫情沒有壓下去，所以全國三級警戒才降不下去。

苗博雅指出，而雙北持續悶燒，星星之火也會意外飄到鄰近其他縣市，所以若要解決三級問題，「最大問題不是疫苗，而是要如何壓下雙北的疫情」。

對此，陳智菡痛斥，苗議員昨天上節目說，全台灣陪雙北一起坐牢，他非常慚愧，我想該慚愧的應該是這句話，怎麼會這樣污名化自己的城市？

陳智菡直言，難道病毒是從天而降，突然空降到雙北市嗎？這段時間台北市怎樣認真做防疫，相信議員非常清楚，卻這樣污名化自己的城市，我們覺得非常不可思議。

陳智菡並指出，昨天苗議員說到，現在重點是雙北要如何讓疫情降溫，而不是施打疫苗，我想這句話非常匪夷所思，當疫苗沒辦法普及時，有無可能解封？一解封恐怕也是人命關天的事情，到底是人命重要，還是護航重要？