美國有線電視新聞網(CNN)15日報導，雖然一般來說，美國總統走訪歐洲時不會老將中國大陸掛在嘴上；不過，透過在「七大工業國集團」(G7)與北大西洋公約組織上推銷北京的專制、對人權的破壞與違反全球經濟運作規則，拜登深信其已說服歐洲夥伴，聯合起來反制北京威脅；但對歐洲各國來說，考量到與北京經貿等層面的合作，被迫攤牌恐讓舊大陸各國內心惴惴不安。

報導認為，由於中國大陸一直是美國外交名單上的常客，因此不需要過人才智便可猜到拜登會利用北京威脅，來修補川普時代留下的跨大西洋傷痕。G7峰會期間，拜登表示其深信與會各國認知到，北京已成為全球民主與日俱增的威脅之一。

在G7峰會上，拜登與其他領導人啟動新的全球基礎建設倡議，藉由「重建更好的世界」來提供比北京一帶一路更優質的選項。聲明強調，「由民主國家主導的高標準、價值取向的透明化基礎建設投資計畫，將改善發展中國家總價值超過40兆美元的基礎建設」。

此外，G7峰會還重申北京應尊重香港與新疆人權，允諾對新冠病毒的起源進行全面調查，包括實驗室流出的說法，並呼籲各方在南海、東海保持冷靜。

隨後的北約峰會上，北京再次成為所有人焦點，甚至出現在北約聯盟的最終聯合聲明中。儘管該聯盟的性質聚焦於大西洋而非太平洋的安全，但北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告，「北京在軍事權力上已愈來愈接近我們，而這個共產主義巨人並不認同北約建立並捍衛的西方價值觀」。

作者認為，對於美方將舊大陸夥伴拖進攤牌，歐洲國家感到不安。美方官員便指出，公報散發的潛在政治語言充滿挑釁，義大利與德國對北京可能的反應惴惴不安。

德國總理梅克爾在強調「平衡」時表示，北京的確在很多議題上是歐洲的對手，但在多個領域也是歐洲的合作夥伴。法國總統馬克宏也赤裸裸地表示，雖然存在分歧，但G7仍希望在氣候、貿易、發展與其他議題，能夠和北京展開合作。「我非常明白：G7不該是對中國帶有敵意的俱樂部」。

作者總結，這種矛盾情緒一點都不讓人意外。北京官員暗示，美國與歐洲在對陸態度上不斷分歧，將成為北京外交運作的一項關鍵目標。至於是否挑釁大陸，事實上拜登領航的船已經啟航。大陸駐英使館便指責G7公報「蓄意抹黑」北京，並抨擊「美國等少數國家居心險惡」。