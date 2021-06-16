最多落後17分的籃網，在杜蘭特拚戰48分，豪取49分、17籃板、10助攻的超級大三元領軍下，114比108後來居上逆轉擊敗公鹿，辛苦贏得「天王山」之戰，取得3比2聽牌優勢。

厄文受傷缺陣，哈登傷癒歸隊，籃網依舊維持著競爭力，可惜上半場打得荒腔走板，落後公鹿16分。

沒想到下半場風雲變色，籃網先在第三節追回10分，第四節杜蘭特展開殺神模式，連中兩元，加上兩罰俱中，幫助籃網追平比數，緊接著兩顆三分球反超比數，最關鍵的一球出現在倒數50.5秒，杜蘭特在身體失去平衡的情況下投進三分球，這一球也宣告了公鹿的敗局。

杜蘭特第四節狂砍18分，全場23投16中，攻下49分、17籃板、10助攻、3抄截、2阻攻的大三元全能成績單，也讓籃網得以拿下聽牌優勢，距離東區決賽資格也只剩一步之遙。

整場比賽不曾休息的杜蘭特，奮戰精神感動了滿場籃網球迷，杜蘭特賽後表示，這是一場精采的比賽，傑夫格林打得非常出色，傷癒歸隊的哈登也有效掌控比賽節奏，這場勝利屬於全隊所有。

杜蘭特說的沒錯，傑夫格林扮演了重要角色，替補上陣的他11投8中，其中包含了7顆三分球，貢獻27分，每一顆三分球都成了穿心箭，打得公鹿球員膽顫心驚。哈登雖然手感不佳10投1中，但上場46分鐘5分、6籃板、8助攻，勞苦功高，葛瑞芬挹注17分。

功虧一簣的公鹿，只能將希望放在回到主場的第六戰，此役將是背水一戰。甫以全票入選年度最佳第一隊的阿提托康波34分、12籃板、4助攻、2抄截，表現依舊亮眼，米德頓25分、4籃板、5助攻，布魯克羅培茲15分、6籃板，哈勒戴19分、8助攻。