衛福部長陳時中昨日宣布，下批預計給台中的疫苗共有3萬7200劑疫苗，台中市長盧秀燕表示，將下降施打年齡至80歲以上。（盧金足攝）

因應腎友洗腎時，方便施打疫苗，台中市衛生所分配疫苗至洗腎診所由現場醫護為患者進行施打。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，洗腎病患列為第五類優先施打疫苗對象，台中市洗腎患者計8013人，市長盧秀燕16日冒雨前往洗腎診所探視洗腎者施打疫苗時表示，衛福部長陳時中昨日宣布，下批預計給台中的疫苗共有3萬7200劑疫苗，將下降施打年齡至80歲以上。

因應腎友洗腎時，方便施打疫苗，衛生所分配疫苗至洗腎診所由現場醫護為患者進行施打，盧秀燕今日上午前往西屯區大業診所逐層探視洗腎者接種疫苗狀況。

「感謝市府及診所提供便利貼心服務」，洗腎病患見到盧秀燕紛紛表達謝意，洗腎病人列為其中優先施打對象，台中市洗腎患者計有8013人，因患者分別於33家醫院及56家洗腎診所洗腎，為避免洗腎者奔波，將由洗腎醫療院所在病患洗腎時協助施打疫苗，預計6月18日完成所有洗腎病人疫苗施打。

盧秀燕說，衛福部長陳時中昨日宣布，下批預計給台中的疫苗共有3萬7200劑疫苗，經台中市疫情流行指揮中心討論後，決定下批疫苗將所有85歲以上長輩施打完畢後，將下降施打年齡至80歲以上，相關細節將在下午記者會詳細說明。

衛生局長曾梓展指出，此次7萬3500劑AZ疫苗，衛生局已全數配發到各衛生所，由衛生所彈性調節，包括洗腎診所、長照機構等需要施打疫苗的對象，在3天內完成施打。

大業診所院長陳鎮銘說明，診所內目前洗腎病患為血液透析病患170位、腹膜透析病患19位，共189。血液透析病患將利用到院洗腎的最後一小時中，由醫護人員施打疫苗並觀察接種後狀況，腹膜透析患者則採預約分流施打。此次注射AZ疫苗共185人，接種率達98％，另有人位病患因心血管、免疫系統、感染疾病無法注射，今日預計施打110人，明日再施打75人，二日內全數施打完畢。