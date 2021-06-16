前綠委沈富雄。(POPRADIO提供)

國內本土病例連續三天降至一百多例，衛福部長陳時中表示，病例數「緩坡下降」，整體趨勢朝向好的方向走，因此防疫警戒是否降級更成為外界關注焦點。民進黨前立委沈富雄今(16日)在臉書提及，就撤銷三級警戒延長令吧，人民不會病死，但快餓個半死了，「陳時中團隊是笨透了，藍營說你做得糟透，你也跟著說遭透，你的糟是因為你用牛刀殺蟑螂，目前的疫情根本連『雞』都不是」。

沈富雄16日在臉書說，疫情已經走了一個月，相關資訊也累積得差不多，「這段期間感染科醫師及流行病學的專家們，眾聲喧嘩，可惜他們的看法及預測很少與事實相符，又不知反省、不知修正、沒有歉意，反而踏著過去錯誤的腳步繼續往前做錯誤的推測，犯錯原因則有死背書、死用模型、死記過去的經驗，以及不懂因時因地而制宜」。

沈富雄認為此波疫情有幾個特點是前所未見的，包含三級警戒的效果被高估而其所造成的經濟傷害被嚴重忽略、目前的新確診案多數(約60%)屬家庭感染而非社區感染、頂峰的確診數陳建仁預測會是4000-6000，結果是600、安養院與移工案均未成災，因為台灣民情與外國不同等。

不只如此，沈富雄指出，自己已經說了一段時間，不是今天才說，像是台灣的防疫上半場建構了一個梅花座式的病毒阻隔網、病毒傳播的方式是個人感染、少數群聚、家庭感染，最後再到社區感染，最後一步病毒的挫敗可見諸於部桃事件及華航機師諾福特事件、阿公店事件爆發的原因是因其特殊生態及生活環境。

最後，沈富雄解釋，為什麼要如此不厭其煩地嘮嘮叨叨，老話一句就是「陳時中團隊是笨透了，藍營說你做得糟透，你也跟著說遭透，你的糟是因為你用牛刀殺蟑螂，目前的疫情根本連『雞』都不是」、「疫情走到今天，已經不可怕了，Rt小於0.6，與圖形顯然不一致，難道不用動動腦筋修正嗎？」「既然不可怕，就撤銷三級警戒延長令吧！人民不會病死但快餓個半死了」。