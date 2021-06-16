美系外資出具最新研究報告示警，DDI定價即將見頂，預期DDI整體定價將在三季將上漲5~10%，第四季則回持平。

美系外資表示，相對於DDI、更傾向於面板股，主要就是看中面板製造商的盈利能力可能會在產業結構性變化下持續改善，尤其是供應方面的變化，但DDI供應商目前正享受著有史以來最高的盈利能力，當前OPM(營業利益率)更勝第一季，預計待面板廠庫存恢復正常後，DDI供應商的議價能力將會降低，且相信面板定價年增率尚未見頂，但DDI定價即將見頂。

美系外資表示，DDI價格上漲是受代工緊張的驅動，但事實證明受益最大的卻是IC設計公司，另一方面，面板製造商以及品牌客戶的OPM第一季普遍保持在個位數水平，惠普等一些品牌已經調降下半年的毛利率預估，主要是因無法完全轉嫁組件成，這環境下恐使DDI設計公司的利潤可受到供應商和客戶的擠壓，目前預期DDI整體定價將在三季將上漲5~10%，第四季則回持平。

美系外資表示，預計全球電視今年出貨量將會衰退1%，且面板漲幅第三季度可能會變得更溫和，並在第四季度出現溫和調整，屆時季節性需求變得柔和，目前對面板製造商保持樂觀。

其實該美系外資在5月底曾言，預計第三季混合DDI售價將會進一步上升，季增幅度約5~10%，惟現在注意到隨著供需價格談判的動態變化，部分DDI客戶不願意接受下半年的價格調漲，主要還是來自於對於智慧型手機、電視等需求的不確定性增加，顯示目前市場需求可能正位於高峰，也在當時對聯詠開出第一槍，調降聯詠2021年、2022年盈利預期13%、3%，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立。