韓國知名電玩開發業者Krafton於16日表示，估計IPO（股票初次公開發行）時最多可籌資5.6兆韓元左右，約50億美元，若屬實將是韓國史上最大一筆IPO。

旗下擁有膾炙人口的電玩遊戲產品絕地求生（PlayerUnknown's BattleGrounds, PUBG），Krafton預計釋出一千萬股，每股價格約在45.8萬至55.7萬韓元間。因此，可藉此籌資5.57兆韓元，可望一舉超過在2010年IPO時，曾創下4.9兆韓元，三星人壽（Samsung Life）所締造紀錄。不過，Krafton真正IPO價格會在未來幾周內出爐。

由於廣受玩家喜愛，Krafton的戰術競技PUBG電玩，已賣出約兩千五百萬個，並成為自2017年以來最熱銷電玩遊戲之一。

2021年，Krafton計畫要發布兩款新遊戲，包括手遊版的絕地求生：未來之役（PUBG：New State），以及專為印度市場設計的Battlegrounds Mobile India，在6月初預先註冊時，已突破兩千萬人。

同時，Krafton還打算將事業觸角伸至網路版卡通、電影與動畫等產品，並開發人工智慧(AI)商業模式用來鎖定針消費者。

韓國的IPO市場方興未艾，預估光是2021這一年，上市公司應可籌資20兆韓元，金額比2020年還要多出約四倍。