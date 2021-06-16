有些長者今天自行騎電動車前往接種。（羅亦晽攝）

有的長者今天搭乘愛心計程車前往接種。（羅亦晽攝）

今天是花蓮縣內90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族長者接種疫苗首日，不少住在吉安鄉的長者在村里長的通知下，前往位於吉安國小大禮堂接種。（羅亦晽攝）

今天是花蓮縣內90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族長者接種疫苗首日，不少住在吉安鄉的長者在村里長的通知下，前往位於吉安國小大禮堂接種。（羅亦晽攝）

今天是花蓮縣內90歲以上非原住民族及85歲以上原住民族長者接種疫苗首日，早上8點半許，不少長者在家人或看護陪伴下，陸續前往接種站，縣長徐榛蔚特地前往吉安國小大禮堂關切長者施打狀況，其中一位居住在干城村103歲的徐姓爺爺由村長接送前往，施打過程中絲毫不緊張，笑笑地看著醫護人員替他注射完畢。

花蓮縣吉安鄉的接種站位於吉安國小大禮堂內，有些長者由家人接送，有些自行騎電動車前往，也有不少搭乘愛心計程車與縣府的專車前往，由於接種前各村里長已提醒長者當天須帶通知單及健保卡，告知前往接種的時間，現場接種的狀況秩序良好，不見長者在太大陽下等候入內接種的畫面。

吉安鄉衛生所為讓長者們接種時能放鬆心情，在大禮堂內播放古箏彈奏的樂曲，其中一名高齡103歲的人瑞徐教五在干城村長林世昌的接送與陪同下順利完成接種事宜，在現場報到時，他的記憶力不輸年輕人，甚至還可以把家中電話背給工作人員聽，事後記者詢問他是否緊張，他頻笑說「不緊張」，雖然自己身體堪稱健勇，不過還是希望接種能增進抵抗力。

徐榛蔚上午前往及安國小關心長者接種，看見長者陸續進入時，在門口不斷關切長者及其子女，施打後，也到長者旁詢問是否有不適等，並提醒他們接種後一定要多喝水。

徐榛蔚表示，花蓮第一梯次接種的長者逾3000多位，將分2天完成接種事宜，衛生局已將疫苗配送到13鄉鎮市的衛生所，而花蓮市與吉安鄉屬大鄉鎮，會於較大的場域替老大人接種，人數少的則在衛生所，不過萬榮鄉與卓溪鄉人數更少，且幅員遼闊，因此改在衛生室接種，「長者不動，醫護人員動」的方式來服務長輩。

徐榛蔚謝謝願意陪同長者的子女、村里長、醫護人員及志工的協助，讓長者能順利接種，她說，今明2天，縣內5家醫療院所也會進入住宿型機構替長者、照護員及工作人員施打疫苗，而縣府會持續和中央爭取，增加縣內施打的普及率，在下一批疫苗到達前，也會先列好接種名冊。