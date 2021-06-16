美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登政府正與中國接觸，爭取中方解除波音737 MAX禁令，讓波音737 MAX客機在中國獲准復飛。

波音公司是美國最大出口商，中國也是波音737 MAX一大市場和用家。但該機早前接連發生2宗墜機事故，一度遭全球禁飛，美國等一些國家和地區現已在客機修改後解禁，但中國仍維持禁令。

香港經濟日報報導，雷蒙多15日接受採訪時說：「我們確實正在為此努力，中國是一個大市場，我們必須確保美國企業可以在當地做生意並向中國出口。」

本月較早前，雷蒙多與中國商務部長王文濤通話，這是繼美國貿易代表戴琪與中國副總理劉鶴5月底通話後，中美商貿官員另一次接觸，但中美兩國自拜登上任以來至今還沒有恢復正式貿易談判。

波音737 MAX客機兩年多前發生兩次致命事故後，中國是第一個下令停飛的國家，其後獲世界各國跟從，打破了國際民航標準通常由美國主導的慣例。

波音737 MAX現已在美洲和歐洲的大部分地區恢復服務。但中國尚未解除禁令。

中國民航局曾表明，波音737 MAX飛機在中國復飛沒有時間表。該機復飛需要符合3項原則：飛機設計更改必須獲得適航批准、駕駛員必須得到充分有效的訓練、兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施是有效的。