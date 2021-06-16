經濟部剛公布離岸風電第三階段區塊開發草案，預計2026～2035年總建置容量釋出15GW，2022第二、三季進行資格評選。台灣社會永續創新發展協會16日舉行「落實國產化，離岸風電徵生力軍民意調查線上發布會」，高達65.3％民眾，擔心台灣未來會發生缺電危機；80.5％民眾表示同意政府扶植相關產業；72.9％民眾支持政府推動建立離岸風電國家隊。

主辦單位認為，台灣目前有天力、永冠及世紀鋼等本土企業投入離岸風電，希望藉此民調，促成政府盡速組台灣本土離岸風電國家隊。

台灣社會永續創新發展協會理事長楊坤修表示，現階段台灣電力來自火力、水力、核電、天然氣、太陽能及風電，政府全力推動再生能源，預計2025年燃煤發電比重降至30％、天然氣發電比重50％，再生能源比重20％，其中離岸風電發電5.7GW，宗旨是推動永續能源，將台灣打造成為亞洲離岸風電中心。

台灣社會永續創新發展協會這次趨勢民意調查公司進行再生能源—風電國家隊調查，趨勢民意調查總經理吳世昌指出，訪問時間是5月13日至15日，有效樣本數1,068人，在95％信心水準下抽樣誤差在正負3％內，對全台22縣市且年滿20歲民眾進行調查。

50.5％民眾表示不支持興建第三座液化天然氣接收站，23.2％支持，另有26.3％沒有明確意見。

對於重啟核四則出現意見分歧，45.8％不支持重啟核四，42.2％支持，12％無明確意見。

60.0％民眾不支持火力發電，28.6％支持，另有11.4％無明確意見。

高達65.3％民眾擔心台灣未來會發生缺電危機，29.0％不擔心有缺電危機，5.7％沒有明確意見。

此外，這次調查發現，80.8％民眾雖支持政府綠電發展，卻有58.6％民眾不知道政府為發展再生能源產業，已投入數十億元；57.8％不知道台灣風電建設大部分是被外商公司取得。

61.8％民眾認同長期由外商提供服務，會對本土企業造成不利影響；80.5％民眾表示同意政府扶植相關產業；72.9％民眾表示支持政府推動建立離岸風電國家隊。