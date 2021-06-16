國民黨立委李貴敏為國賠案援引並闡釋法源。

台灣新冠肺炎死亡率高於全球平均，引發全民恐慌。衛生署前署長楊志良日前指出，將邀律師團幫所有死亡個案家屬發動國賠訴訟，並提供表單供民眾登記。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏，援引並闡釋《國家賠償法》第二條第二項規定，指行政官員這一年多來的怠忽職守之情顯而易見，導致人民的健康權與生存權受到侵害，理應國賠。網友則表示，想到每天看到的死亡人數都是一個家庭的破滅，就忍不住淚流。

李貴敏昨日（15）在臉書發文表示，針對楊志良倡議為新冠病毒罹難者進行國家賠償訴訟，她認為根據「國家賠償法」第二條第二項明定：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」雖行政官員未必有「故意」，但一年多來的不作為、輕忽、縱容破口擴大、隱匿疫情資訊，以及無視國人安危遲延採買疫苗等，導致人民的健康權與生存權等權利受到侵害，怠忽職守之情顯而易見，理應國賠。

李貴敏進一步表示，台灣的防疫工作與作為顯然毫無部署，遑論超前。目前只看到掩蓋事實真相和濫用行政資源，以致全民共憤並同感驚懼。特別是「疫苗」，蘇貞昌與執政團隊曾多次保證數量足夠，但至今跳票連連，大部分都仰仗國際捐助，證明疫苗政策從規劃、議約、簽約到執行，甚至最近的分配與施打排序措施，不但全黑箱，還都因為官僚的怠惰延宕而耽誤。民進黨政府理應擔負全責。

此文獲得不少網友迴響，紛紛回應：「只要一想到，每天在電視上看到的死亡人數，都代表著一個家庭的破滅，就忍不住淚流」、「對大官來說死亡人數只是個數據，對小老百姓而言卻可能是人生的一切」、「真的很想哭！」「國賠是應該的，只是最後也是老百姓的錢，當官作主的好像無事一身輕啊！」「將來一定要跟民進黨求償，因為現在政府上上下下都是民進黨的，必須要他們負起最大責任！」