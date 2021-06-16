東京奧運再過月餘就要展開，東道主日本武士隊在16日公布奧運棒球24人名單，投手11人由重返日職的田中將大領銜，名單中以廣島隊5人最多，羅德隊則未有球員入選。

這份名單由日本武士隊總教練稻葉篤紀親自在記者會上公布，以2019年世界棒球12強陣容為主，田中將大則是繼2013年世界棒球經典賽後，再度披上國家隊戰袍。

稻葉篤紀表示，這份名單是經過深思熟慮才決定出來的，無論是投手、野手、捕手都考慮了很久，最終他挑出11名投手、2名捕手、6名內野手及5名外野手。

東京奧運棒球項目共有6張門票，目前已有5席資格產生，分別是地主隊日本、以色列、墨西哥、韓國及美國隊，剩下最後一席將要等到23日在墨西哥舉行的最終資格賽才能出爐。

日本武士隊24人名單：

投手

菅野智之（巨人）

青柳晃洋（阪神）

岩崎優（阪神）

森下暢仁（廣島）

山本由伸（歐力士）

田中將大（樂天）

山崎康晃（ＤｅＮＡ）

栗林良吏（廣島）

大野雄大（中日）

中川皓太（巨人）

平良海馬（西武）

捕手

甲斐拓也（軟銀）

會澤翼（廣島）

内野手

山田哲人（養樂多）

源田壯亮（西武）

淺村榮斗（樂天）

菊池涼介（廣島）

坂本勇人（巨人）

村上宗隆（養樂多）

外野手

近藤健介（日本火腿）

柳田悠岐（軟銀）

栗原陵矢（軟銀）

吉田正尚（歐力士）

鈴木誠也（廣島）