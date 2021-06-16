日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )今(16)日正式宣布取得Rock Square Inc. 開發的韓系生存狩獵ARPG大作《WildBorn 野境重生》台港澳地區的代理權，並將同步展開全球首發事前登錄活動！

官方為歡慶《WildBorn 野境重生》全球首發，將祭出豐富的全服獎勵，並有機會獲得PS5等大獎，邀請所有玩家前來參與事前登錄，一同成為全球首批的捕獸者！

《WildBorn 野境重生》事前登錄影片

家機級畫面呈現，體驗狩獵探索找生存之道

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》以家機級的美術技術來呈現遊戲內畫面，如未知星球的荒野場景、狩獵各種強大的怪獸和造型多變的上百種武器體驗操作模式等，除了能讓玩家體驗無雙連擊式冒險動作的快感之外，還能與夥伴們同心協力、並肩作戰！《WildBorn 野境重生》將帶你前往末日絕境．挑戰狩獵生存的快感！

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》家機級畫面呈現！

兇殘怪獸肆虐，絕境生存挑戰狩獵強敵！

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》討伐各式怪獸、守護家園！

在《WildBorn 野境重生》中將出現各式各樣的兇殘怪獸，每種怪獸皆有著不同的習性與戰鬥風格：如生活在草原地帶，可用「魔法石」力量產生雷電的怪獸「普蒙」與會從沙漠地底躍起襲擊獵物的怪獸「庫魯貝爾」等。這些怪獸將依照沙漠、冰原、草原等多變環境，衍生出不同的習性與特色，玩家們需要學習如何在絕境下高度靈活運用技能和資源求生，並設法成功狩獵、討伐怪獸，將成為一大挑戰！

想在末日求生，打造屬於自己風格的武器絕不可或缺！

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》多種武器百種操作！

擁有把絕佳的武器，將會是你在末日中生存的重要關鍵。本作擁有截然不同風格的武器種類，供玩家在遊戲中做選擇體驗．若是注重防禦與控場的捕獸者別忘了拿把「劍極盾」；若習慣遠距離攻擊，可選擇自由更換三種彈藥的「重型獵槍」；想要霸氣施展強力攻擊，千萬不要忘記「衝擊鎚」；若想體驗帥氣的爽快多段連擊，「雙刀」會是你的不二選擇；若是效益導向的捕獸者，這款附加增益與減益效果的「長矛」將帶給你無與倫比的手感；最後，想要華麗登場狩獵怪獸嗎？施展華麗連段的「爆裂劍」將成為最佳的選擇！

韓國3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》四人共鬥挑戰！

此外，在遊戲中也支援四人共鬥、組隊挑戰各種強力的怪獸，玩家們可隨時隨地與朋友、夥伴來場爽快的狩獵！

事前登錄即刻展開，前來領略狩獵生存的唯一法則！

《WildBorn 野境重生》狩獵生存之戰即日起火熱啟動！

《WildBorn 野境重生》狩獵生存之戰即日起火熱啟動！So-net 邀請所有玩家一同參與事前登錄活動，即日起至活動官網參與事前登錄，即獲得稀有「霍特爾：伊莎貝拉」，並可參加抽PS5大獎的機會！邀請五位好友一同參與事前登錄，官方更加碼抽取iPhone 12 Pro等豪華大禮，事不宜遲快一同加入野境狩獵的行列！

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