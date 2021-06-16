48歲鄭姓女保母自去年3月起照顧李姓男嬰，男嬰10個月大時，因男童哭鬧而施暴，把他打到額頭瘀青，向李母騙說是從助步車跌落；她去年11月再因男嬰哭鬧出手摑毆男嬰頭部，導致他無法呼吸、重度昏迷，才緊張呼叫救護車送醫，通知李母則說嗆奶昏迷。醫師檢查發現男嬰腦部及眼部都有受虐性出血傷，尤其硬腦膜出現反覆性受重擊出血，才揭穿鄭女反覆多次凌虐男嬰，台中檢方依凌虐致重傷害罪嫌將她起訴。

台中地檢署檢察官表示，檢方將鄭女起訴後，男嬰在今年6月間死亡，全案將來在台中地院審理時，法官可審酌案情變更起訴法條判刑。

起訴書指出，鄭女是領有保母人員技術士證的專業保母，自去年3月間受4個月大李姓男嬰父母委託日間托嬰，每周一至周五上午8時30分至17時30分在西屯區住處照顧男嬰，每月托嬰費1萬3000至1萬3500元不等。

李母在去年11月23日上午8時30分將10個月大男嬰送到鄭女住處，託給鄭女照顧。豈料，鄭女因男嬰哭到不休，出手毆打男嬰，雖外觀僅右側額頭瘀青，但已造成頭部硬腦膜下出血傷害。鄭女向男嬰雙親騙說，男嬰坐在推車上想要攀拿右邊兒童助步車，不小心撞擊跌落，才造成額頭瘀青，男嬰雙親並未起疑。

去年12月17日上午，鄭女照顧男嬰時，當時11個月大的男嬰哭鬧不休，她自上午8時30分至9時56分期間，以手掌大力毆打男嬰頭部，導致他無法自主呼吸、陷入重度昏迷，鄭女才緊急呼叫救護車送醫，並通知騙李母說，男嬰是嗆奶導致昏迷。

男嬰被送往台中榮總救治，醫師進行腦部斷層檢查發現，男嬰腦部疑有受虐性腦傷、雙眼眼底多處出血，經會診眼科發現視網膜有大片、多層次的出血，符合兒虐相關狀況。此外，男嬰腦部前額部分硬腦膜下有慢性出血，經研判是約在3周內發生，屬於反覆性出血，研判如果是施暴造成，應該是反覆性施暴，且力道很大的碰撞，醫師勘驗嬰兒助步車發現，材質是塑膠物，撞擊應不致造成如此傷勢。

案經台中榮總兒少保護醫療整合服務綜合評估報告指出，男嬰無明顯外傷，但有硬腦膜下出血、雙眼瀰漫性且多層出血及玻璃體下出血，排除是出血性疾病，符合受虐性腦傷。