628後有望降「2.5級警戒」？ 柯文哲點出兩要件 反問中央一句話...

AZ疫苗昨天起大規模接種，加上連日確診數降到200例以下，是否28日就可能解除三級警戒？對此精神科醫師沈政男認為，台灣要解除三級警戒最好的做法是「清零」，並指出沒有疫苗，不可能壓制疫情是盡信書、吃到阿兜仔口水的看法，並不適用於台灣。

沈政男昨天（15日）在臉書發文，台灣在萬華群聚事件過去後，現在只剩下家戶感染，疫情已經降到了新低點，依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數，只是屆時大家敢解封三級警戒嗎？他認為解封一定會有疫情再起的風險，只是風險多大，必須有科學根據，而不是憑直覺來判斷，建議可以把過去一個多月來，主要的群聚感染事件、其發生原因，做一個整理，以找出危險因子。

沈政男說，商店實聯制、市場分流、雙鐵降載這些措施其實無關大局。甚至，上學上課、開會聊天、逛街看電影，這些可以戴口罩的活動，也都不是問題。重點在於，餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？這才最傷腦筋。

沈政男說，目前要解除三級警戒最好方法就是「清零」，因為一解除三級警戒，疫情就會死灰復燃，但清零的話就不會，指出「清零」是台灣防疫接下來的關鍵字，呼籲大家一定要有這樣的雄心壯志，不然就會像英國首相強森說的「我們要學習跟COVID共存！」，但沈政男直言，台灣人並不想要跟新冠病毒共存，「不可能清零」、「沒有疫苗，不可能壓制疫情」，是盡信書、吃到阿兜仔口水的看法，並不適用於台灣。

沈政男說，即使大部分人都打了疫苗，如果沒有清零的決心，那麼也不可能清零，依然必須忍受每日新增多少例的日子，「試問，台灣人要過這樣的日子嗎？歐美國家可以，但我們要嗎？」如果不要，那麼不管疫苗打了多少，一定要徹底壓制每一隻病毒，不要放過，直到清零為止。現在雙北都提出了「冷區殲滅」作戰，先從案例少的區域把病毒清光，然後再逐漸往熱區包圍過去。而中南是全台疫情相對的冷區，已經有好幾個縣市陸續出現零確診了，清零是有機會的。