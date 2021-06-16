受全球需求提升、缺櫃及塞港等因素影響，貨櫃航運費率持續飆高，帶動萬海、長榮及陽明營收開紅盤，且第二季需求維持高檔，被看好能繳出優於預期的表現，其中萬海今（16日）股價更是一舉衝破200元大關，來到歷史新高的210.5元，引起網友們熱烈討論，有人以高端遭檢方調查為例開玩笑，直呼，「檢調要不要查一下航運，漲勢太誇張。」

航運三雄今年第一季EPS都寫下歷史紀錄，陽明7.49元最為出色，長榮以7.04元緊追在後，萬海也達6.62元，法人預估，航運三雄全年EPS都有機會挑戰30元。

此外，最新波羅的海運價指數（FBX）飆破新高的6000點，顯示全球航運供給鏈仍相當緊繃，且遠東到美東、歐洲、地中海等地運價持續創新高，貨櫃航運業後市可期。

受利多因素激勵，萬海今以207.5元開出，隨即衝上漲停價210.5元，不過漲停未鎖死，盤中漲幅收斂至7%左右，上午11點左右再有買盤接棒進場，萬海漲停鎖死在210.5元，寫下歷史新天價。

不少PTT網友對於航運的誇張走勢感到驚奇，「航運真的沒有極限欸，太誇張了吧」、「這魚尾也太長」、「萬海是今年最驚奇的股票吧」、「買航運直接睏霸數錢」、「運價狂飆，股價到底會衝到哪？」、「今年的航運真的看傻眼」、「今年玩航運已經突破過往的操盤機制」。

此外，有人以高端股票暴漲暴跌遭檢方調查為例，猛虧今年飆漲的航運股，「檢調要不要查一下啊，航運太誇張了吧」、「檢方要查高端，那這個就一起查吧」、「要查通通一起查」、「萬海飆起來，通通查起來」、「太好笑了，檢調出手會變梗」。

事實上，受到萬海飆出新高價刺激，長榮一度站上144元，陽明早盤曾飆到136元，雙雙突破新高紀錄。