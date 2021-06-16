國發會今天表示，台灣美國商會今日公布「2020台灣白皮書」議題處理評價，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，是25年來的最佳紀錄，包括金管會開放外國機構投資人得投資「指數投資證券ETN」、經濟部提出企業併購法修正草案有助私募基金從事併購等。

國發會指出，已解決議題主要涵蓋金融、能源、智慧財產權保護及化粧品等領域。在金融領域方面，金管會開放外國機構投資人得投資「指數投資證券ETN」、放寬外國銀行在台分行授資產之備抵呆帳及保證準備之提列等，有助活絡我國金融市場；經濟部提出企業併購法修正草案，有助私募基金從事併購活動，協助台灣企業轉型。

在能源領域方面，經濟部訂定用電大戶自行產生或購買再生能源之配套措施，促進再生能源之發展；在智慧財產權保護領域方面，司法院訂定「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」，有助保障企業營業秘密及加強審判功能；在化粧品領域方面，衛福部完成建置台灣化粧品法規的線上英文課程，增加法規的透明度等。

國發會表示，自去年疫情發生至今，政府部門除嚴肅應對疫情的挑戰外，仍然積極聽取商會建言，努力提昇台灣整體經商環境；未來仍將持續透過與各部會、商會等公私部門協力，調適現行法規與國際接軌，吸引外人來台投資，增進經濟成長動能。

此外，國發會說，台美間產業與經貿發展向來關係密切，也期待美國商會在促進台美交流上扮演更重要角色，共同推動深化雙方的合作。