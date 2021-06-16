雲端伺服器需求持續增長，美系外資認為，PCB廠—金像電(2368)正處於趨勢中，金像電預期，Whitley需求將在第2季及第3季逐季攀升，伺服器/NB訂單能見度均達6個月以上，下半年業績可望比上半年好。

金像電努力轉型朝伺服器及雲端網通產品布局，經過多年調整，產品組合優化，營運漸入佳境，受惠於宅經濟及遠距生活需求延續，NB、伺服器及雲端網通接單暢旺，讓金像電今年上半年業績表現亮眼，第1季稅後盈餘為5.95億元，年成長49.5%，每股盈餘為1.1元，累計前5月合併營收為101.36億元，年成長7.37%。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%，NB約20%，基地台等其他產品約佔10%。

美系外資指出，金像電伺服器/NB相關訂單能見度6個月以上，公司預期，Whitley需求在2021年第2季及第3季將逐季增加，AMD產品出貨量占公司整體雲端伺服器產品約10%到20%，目前公司仍在開發Eagle Stream相關產品，預計今年第4季到2022年第1季開始有樣品，目前公司正在開發800G產品，但預期未來兩年主流產品仍是100G/400G，金像電預估，100G交換器出貨量與去年持平，今年主力產品400G交換機出貨強勁成長，年成長可達兩位數。

金像電表示，目前各產品訂單狀況不錯，第2季看起來很樂觀，有機會比去年同期好，下半年也會比上半年好，只要疫情控制得宜，全年業績可望勝去年。