由開發金(2883)旗下凱基證券主辦輔導IPO的和淞科技（6826），將於6月17日登錄興櫃。凱基證券表示，受惠5G與高效能運算、物聯網及車用應用普及，帶動全球對先進製程及特殊製程晶片需求持續增加，台灣半導體產業位居全世界戰略地位，預期和淞科技在重要客戶擴建新廠及製程提升下，將可望持續推升營運成長動能。

和淞科技創立於民國85年，主要業務為高科技廠房廠務系統工程整合服務及高科技廠務設備製造，總公司位於新竹湖口，並分別在上海及美國分別設立子公司，就近服務客戶。

和淞科技專攻高科技產業氣體、化學品製程供應系統，包括系統設計、機台設備製造與銷售、設備及管路施工安裝與測試等整合性服務，客戶涵蓋國內外知名半導體廠與光電廠，在半導體業界深獲客戶好評。和淞科技目前實收資本額為新台幣6.08億元，去年營收超過56億元，稅後純益約3億元，每股純益4.86元；110年1至5月營收已達25億元。