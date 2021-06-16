封測廠南茂(8150)受惠各產品線訂單需求暢旺、漲價及擴產效益挹注，2021年5月合併營收「雙升」至23.38億元，連2月改寫歷史次高。公司對營運後市展望樂觀，預期第二季營收至少可季增7～9％、並可望逐季創高，全年看增15～20％。

南茂股價5月上旬急跌17％、下探38.6元後穩步回升，今（16）日開高後續獲買盤敲進，放量穩揚2.68％至49.8元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群，本波修正已大致收復。三大法人上周合計買超3679張，昨（15）日續買超1643張。

南茂公布5月自結合併營收23.38億元，較4月22.83億元成長2.42％、較去年同期17.89億元成長達30.7％，連2月改寫歷史次高。累計前5月合併營收110.87億元，較去年同期92.3億元成長達20.12％，續創同期新高。

南茂受惠記憶體封測需求回溫、面板驅動IC封測需求暢旺，配合漲價及擴產效益顯現，首季稅後淨利9.59億元，季增達39.73％、年增達34.57％，每股盈餘（EPS）1.32元，雙創歷史第3高，表現優於市場預期。

南茂董事長鄭世杰表示，第二季各產品線訂單續旺，且封測代工均價（ASP）提高有助獲利改善，配合新產能逐步開出，看好第二季營收至少可繳出高個位季增率，全年營運可望逐季成長、營收看增15～20％，明年股利發放可望優於今年。

投顧法人認為，南茂前5月營收年增率持續擴增，季營收達成率符合預期，由於6月接單持續強勁，預期6月營收可望續揚，使第二季營收季增8％、年增28％，毛利率有望突破25％、挑戰近5年半高點，帶動獲利雙位數「雙升」突破10億元。

投顧法人看好南茂今年營運成長動能暢旺，預期營收可望年增近2成，帶動每股盈餘突破5元、改寫歷史新高，考量目前本益比仍偏低，且擬配息2.2元、現金殖利率逾4.4％，維持「買進」評等、目標價57元不變。