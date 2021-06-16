台南市從昨日開始針對85歲以上長者進行疫苗接種，為方便長輩就近施打，市府特別在全市每個行政區共布建154個小型社區接種站，平均只要花15分鐘車程，即可抵達離家最近的接種站。截至16日上午8時，此波5.6萬劑日本捐贈疫苗，連同高接觸風險族群共施打2萬3604劑，施打率高達42.15％。

市長黃偉哲表示，此次日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，在長者施打部分，6都普遍都採用集中施打策略，以大型接種站替長輩服務。但台南市為體恤長者出門不便，依中央提出的「就近施打」原則，除安排37輛復康巴士與46輛日照專車，在各區公所駐點提供接送服務，以及到府接種等2種服務外，更積極與市內117間診所合作，在各行政區共推出154個專門服務長輩的小型社區接種站。

據統計，台南平均每14.23平方公里就有1個接種據點，無論數量或密度都是6都第2，僅次於醫療資源豐富的台北市。每位長者距離最近的接種站，平均直線距離2.9公里，以時速30公里計算，15分鐘車程內即可抵達。其中，東區、永康、新營、新市、歸仁等區的直線距離更少於1.5公里，有機會在5分鐘內抵達。

衛生局長許以霖指出，高密度小型接種站的策略，如同讓地方診所化身螞蟻雄兵，不只體貼長輩，縮短交通時間，更可分散施打，降低群聚風險，還能疏散交通車流。

以此波日本捐贈的疫苗來看，台南每個小型接種站平均每天僅需服務101人左右；若以每個小型接種站每天開設4至9小時來看，每小時平均服務僅14人，除能簡化動線複雜度，長輩也較有機會到熟悉的場所施打，提升施打疫苗的意願。

市府智慧城市辦公室副主任暨研考會主委戴偉峻補充說，台南依此策略昨天已替1萬4362位85歲以上長輩接種，再加上端午連假期間施打的醫療人員及高接觸風險族群2萬3604劑，此波日本捐贈疫苗接種完成率已達42.15％。

長者疫苗接種第2天，台南市一早就下大雨，市長黃偉哲擔心天雨路滑造成意外，也指示各區公所、志工、警察、衛生所等人員，一早就到全市154處小型接種站照護，並呼籲「透早落雨路較滑，阿公阿嬤您慢慢來，我來照顧您。」