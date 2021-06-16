南韓知名美妝Youtuber「Dawn」（새벽）本名李正珠（譯音），頻道擁有破65萬訂閱，人氣相當高，她上月30日不敵淋巴癌病逝，享年30歲。過世一周，始終在身邊陪伴抗癌的男友在IG發千字文追憶，惹哭超過47萬網友，不捨的留言：「是真愛！」

Dawn2019年2月被診斷罹患淋巴癌第4期，展開長達2年多的抗癌生活，個性樂觀的她，沒有因生病而氣餒，反而勇敢的過每一天，經常在YouTube分享抗癌點滴，即便病情加重，都選擇隱瞞實情，希望散播正能量，不要讓其他病友失去希望。

辛苦的抗癌路上，除了家人的支持，最大的動力是來自交往6年的男友，Dawn曾說過不太擔心病情，只不過想到跟男友的未來，就備感心酸，「真的很想跟他一起走到未來」。去年她在綜藝節目《吃飯了嗎？姜鎬童的飯心》透露抗癌期間一度非常難受，曾動念放棄醫治，是男友哭著求繼續治療「擔心醒來時失去妳」讓她非常感動，決定繼續抗癌。

可惜Dawn積極搏鬥淋巴癌2年，仍不敵病魔病逝，她離開一個禮拜後，男友終在IG發千字長文悼念，真誠的字字句句感動全網，吸引超過47萬人點讚，甚至轉發到海外。

以下是翻譯過後的男友悼念文：

親愛的正珠，感謝你！在最漂亮的25歲和我交往，在這麼多人之中察覺了我的存在，在我身邊守護了6年的時間。

我們初次見面的日子，在新道林初次約會的日子，第一次去濟州旅行的日子，突然去釜山找伯父伯母的日子，搬去新屋的日子，迎接JO AH當新家庭成員的日子，你都記得嗎？

在延熙洞初次跟你見面的瞬間，記憶仍然十分鮮明。那天你穿白色T恤和綠色的裙子，我就對開朗又充滿生氣的你、和我180度截然不同的你，漸漸產生了微妙的感情，完全陶醉在你的香氣中。之後我們成為戀人，由我們初次見面的瞬間開始，每天都是非常快樂、充滿笑容。

不會將感情收起來的你，知道要表現出來才有意義的你，對微小的東西也會感動的你，送禮物自己卻會感到更開心的你，對自己的感覺忠誠的你，說要保護環境的你，真心愛動物的你，最喜歡吃炒年糕的你，最喜歡雪莉的你，和你交往的6年，對我來說是像奇蹟一樣的時間。在這段時間堆滿的回憶，我會一個不漏的保存在心底，偶爾拿出來看。

你生病以後，有一天跟我說：「哥哥，你跟我交往後，好像變得不幸了。」我回答：「能遇見你已經是十分幸運的事。」

人們有時會說，「那個女生能找到這個男生，真的太幸運了。」但我會說，「男生能找到她才是幸運。」和你交往之後，我真的變了很多，衷心感謝讓我有這樣改變的你，我會把在你身上學到的東西廣傳出去。

事實上，我到現在也不能相信你已經離開，我還覺得只要伸手就能觸碰你，只要抬頭就能看到你笑著的樣子，你在我生命中佔有的部分太多，將這部分清空的過程實在太痛苦。在我因想念而累透的夜晚，希望你能到我的夢中，跟我分享你的近況，這樣我才不會動搖，才能堅定地熬過這個難關。

上帝這麼急著帶你走，想必天國很需要一名天使吧，希望你在天國不要生病，一直開朗快樂地生活。19910128是你出生的日子，20150804是我們交往的日子，20210530是你成為星星的日子，這3組數字我絕對不會忘記，在每個黎明時分，請你也跟我一起，因為黑夜過去後，黎明就會來臨。

正珠呀，我真的很愛很愛你，我們一定要再見！