37歲港星「苟姑娘」苟芸慧過去曾和天王郭富城傳緋聞，但男方否認，並表示很不好意思害到她。2018年苟芸慧頂著「處女黨」成員身分，嫁給「錫礦大王」後人、賽車手男友陸漢洋，婚後苟芸慧努力拚生寶寶，今(16日)港媒卻驚曝兩人因生子理念不合，疑似婚變。

苟芸慧先前與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、岑麗香因宗教信仰，被外界封為「處女黨」，後來成員們一一結婚，「處女黨」升格為「人妻黨」，其中苟芸慧2018年曬出婚戒，宣布接受陸漢洋求婚，兩人後來在加拿大舉行古堡婚禮，甜蜜又夢幻。

苟芸慧日前發文揚言要斷捨離。（圖／翻攝自joyfulck IG）

2018年，苟芸慧傳出為了當媽打了不少排卵針，也做了凍卵手術，身體還沒恢復就急忙投入工作，導致她某天出門跑步頭暈、冒冷汗，回家後呼吸困難差點休克，緊急送醫後，醫生指她血糖太低，還好及時送醫，否則真的有可能送命。今《東網》則報導，苟芸慧與老公感情轉淡，加上男方無意當爸爸，兩人陷入冷戰。

苟芸慧人美氣質佳。（圖／翻攝自joyfulck IG）

近日，苟芸慧發文，意有所指說：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了」，暗示正在整理人生，今年初苟芸慧獨自回到加拿大，和老公分隔兩地，雙方陷入冰點，4月苟芸慧回香港後，又主動搬出兩人愛巢，在九龍附近自己租屋居住，知情人透露，苟芸慧從小就期待當媽媽，但陸漢洋則不想生小孩，只想過兩人世界，才因此傳出婚姻危機，求證苟芸慧經紀人，對方則表示：「沒聽說過，要了解一下。」