高端新冠疫苗二期解盲成功，將盡速申請緊急授權使用，盼最快七月提供國人施打。被問到大陸方面未來是否可能採認高端疫苗，大陸國台辦發言人馬曉光說，台產疫苗沒有經過三期臨床就準備施打，已備受外界質疑安全性和有效力，「在這種情況下，好像沒有什麼討論的現實意義可言」。

大陸國台辦今天舉行記者會，有台媒提問，台灣已經開始接種進口疫苗，未來大陸方面是否會採認這些疫苗效力？此外，台灣製的高端疫苗日前也已經解盲，預計7月底之後可能會開放接種，大陸方面是否也會採認？

馬曉光首先說，關於是否因接種疫苗而改變有關防疫措施，是一項專業問題。他稱，世衛專家提醒，目前沒有證據表明已接種人群不再具有傳播病毒風險，接種過的人也需要採取同樣防護措施，專業的問題，將來還是請專業人士來評估。

至於台產疫苗，馬曉光以台媒報導內容作為回應，他指出，目前有65％的台灣民眾表示不願意施打台產疫苗，更有媒體和專業人士指出，台產疫苗沒有經過三期臨床就準備施打，質疑其安全性和有效力，也質疑是否會被世衛組織和國際社會採認。

他說，「在這種情況下，你問我的問題，好像沒有什麼討論的現實意義可言」。