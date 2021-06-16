為持續搶攻宅食商機，礁溪長榮鳳凰酒店推出全新外帶/外送餐點，包括「掛爐烤鴨二吃」、「鳳凰麻辣鍋」與「鳳凰牛肉麵」等，館內「鳳凰軒」餐廳也推出新菜色如「乾炒牛河」、「XO醬蘿蔔糕」與多道港式點心，通通都能帶回家享用。

礁溪長榮鳳凰酒店外帶自取及外送現做餐點都能在長榮鳳凰酒店購物平台「買東東」訂購，或去電長榮鳳凰酒店洽詢。

礁溪長榮鳳凰酒店「掛爐烤鴨二吃」，烤鴨廚藝傳承北京全聚德技藝，鴨肉鮮嫩、味美香甜，鴨皮香脆、肥而不膩，第一吃搭配Q彈手工荷葉餅，包上蔥段、黃瓜、甜麵醬，為經典吃法。第二吃為鴨架湯，大火熬煮出濃醇鴨香，配上古早味酸菜結，湯頭清爽甘甜不油膩，可供3至4人享用。

礁溪長榮鳳凰酒店另一招牌餐廳「煙波亭」的「鳳凰麻辣鍋」也自即日起外賣，共兩種湯底可供選擇，招牌「秘製清油湯底」，延續重慶小天鵝的正宗川味，麻辣鮮香、湯頭醇厚，光聞香氣就很辣人。「新馬叻沙湯底」使用數十種香料，完美結合蝦醬與椰漿，不用出國就能嚐到道地南洋風情。搭配三種食材組合－「無肉不歡組合」包含美國極黑和牛、美國雪花牛、荷蘭豬五花、雞腿肉等共1公斤的肉品，滿足喜歡大口吃肉的饕客們；想吃海鮮可以選「海鮮肉肉組合」，包含美國牛背肩、美國雪花牛、小花枝、加拿大淡菜、白蝦等海陸豐富食材；「火鍋必吃組合」則提供美國雪花牛、白蝦、新竹貢丸、蛋餃、凍豆腐、豬血糕、雞絲麵等經典必吃火鍋料。任選一湯底與一食材組合，可供3~4人享用。食材組合亦可額外加購。

原本僅夜間宵夜限定的「鳳凰牛肉麵」現也開始外賣，嚴選美國牛腱心，由主廚長時間燉煮，軟嫩入味，湯頭以牛大骨與數種香料熬製，並加入秘製牛油，讓口味層次再升級，手工麵條Q彈不爛，造就台灣經典好味道。

「鳳凰軒」所推出的「個人獨享餐」、「倆人甜蜜餐」和「三人分饗餐」，也推出了新的菜色： B套餐內容包含燒臘三拼、西檸雞、乾炒牛河、XO醬蘿蔔糕、金銀蛋莧菜、港式老火煲例湯、綠豆糕、提拉米蘇盆栽杯等，不論單人獨享或是全家分享，都能依照人數及喜好選擇。還可以加購如燒賣、蝦餃、雪山包(菠蘿叉燒)、奶皇包等多樣港式點心，滿足所有人的胃口。