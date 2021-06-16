中國信通院：5月手機出貨量年減32％ 11:522021/06/16 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國信通院16日公布最新報告顯示，5月份，大陸國內手機市場總體出貨量2,300萬部，較上年同期下降32％。1～5月，大陸國內手機市場總體出貨量累計1.484億部，年增長19.3％。 報告還顯示，5月大陸國內市場5G手機出貨量1,670萬部，占同期手機出貨量的72.9％。 報告指出，從2021年前五個月的數據來看，國內手機市場保持快速增長，整體呈現上升趨勢，其中5G手機實現大幅度增長。 《國際經濟》41年來最大 日5月出口劇增近50％ 陸5月手機出貨年減32％ 5G手機占比72.9％ #手機出貨量 #大陸國內 #中國信通院 #手機市場 #總體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》今年半導體產值 IC Insights調高成長預估至24％ 12:342021/06/16 財經 居家防疫刷更大 5月刷卡額2,400億 年增11.6％ 04:102021/06/16 財經要聞 晶片供給漸好轉 券商：汽車產銷已改善 04:102021/06/16 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：美5月最終需求PPI年升6.6％ 創歷來最大漲幅 09:272021/06/16 財經 《基金》Q2新興市場基金績效靚 拉美續航力可期 15:242021/06/16 財經 《外資》美系外資示警 DDI定價將見頂、Q3漲完恐喊卡 11:262021/06/16 財經 5G手機殺破7千 滲透率上看8成 04:102021/06/16 財經焦點 《類股》市場需求旺 大成、卜蜂及福壽加班趕工ing 12:342021/06/16 財經 《科技》疫情新舞台 電信業大秀軟硬真實力 12:342021/06/16 財經 《類股》不鏽鋼價揚 加工廠Q2獲利續看俏 12:002021/06/16 財經 《電子零件》新品出貨 健和興Q2勝Q1、H2會更好 09:272021/06/16 財經 財經熱門新聞 國台辦稱上海復星願提供BNT疫苗 永齡基金會回應了 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 要聞 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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