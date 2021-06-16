中國信通院16日公布最新報告顯示，5月份，大陸國內手機市場總體出貨量2,300萬部，較上年同期下降32％。1～5月，大陸國內手機市場總體出貨量累計1.484億部，年增長19.3％。

報告還顯示，5月大陸國內市場5G手機出貨量1,670萬部，占同期手機出貨量的72.9％。

報告指出，從2021年前五個月的數據來看，國內手機市場保持快速增長，整體呈現上升趨勢，其中5G手機實現大幅度增長。

《國際經濟》41年來最大 日5月出口劇增近50％
陸5月手機出貨年減32％ 5G手機占比72.9％
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