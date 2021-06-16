今天（16日）上午，執行神舟十二號載人飛行任務的三名太空人在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面。

新華社報導，第3次執行飛行任務、第2次擔任指令長的太空人聶海勝說，這次將是進入太空站階段後的首次載人飛行，有幸能夠開跑太空站階段的飛天「第一棒」，有很多新的期待。

聶海勝表示，這次飛行時間更長，不僅要把核心艙這個「太空家園」佈置好，還要開展一系列關鍵技術驗證，任務更為艱巨，挑戰也更多。

聶海勝表示，作為指令長，他會團結帶領乘組，嚴密實施、精心操作，努力克服一切困難。有工程全線的支持努力，有訓練打下的堅實基礎，他們有底氣、有信心、有能力完成好此次任務。

太空人湯洪波說，他要感謝教員和科研人員的付出，感謝戰友們的支持，感謝家人的理解。

他說，「我是1995年入選飛行員，2010年入選航天員（太空人）。航空與航天，只有一字之差，但完成這個轉變，十一二點艱苦而又難忘的經歷。要想向上生長，先要向下扎根。多年來，我一刻不曾鬆懈，按照大綱要求從難從嚴訓練，從思想、身體、心理、技術等進行了全方位的準備。天道酬勤，一分耕耘才會有一分收穫。只有地面訓練到位，才能勝任任務、完成任務。」

第2次執行載人飛行任務的航天員劉伯明說，這次任務出艙活動時間大幅增加，任務更加複雜，為此，隊員進行了嚴格、系統、全面的訓練，特別是穿著中國研製的新一代艙外太空服，隊員更加有信心應對各種挑戰。