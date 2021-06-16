美國傳染病專家史瓦茲柏格今天接受中央社記者專訪表示，戴口罩是美國人可以學到真正有價值的疫情教訓之一，就算是加州疫情解封，美國應接受口罩文化。

史瓦茲柏格（John Swartzberg）是享譽國際的加州大學柏克萊分校傳染病學專家，過去15個月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延期間，他是舊金山灣區當地有關疫情資訊的權威 。

加州在今天正式對疫情解封，關於已經施打COVID-19疫苗者可以免戴口罩的鬆綁令，史瓦茲柏格今天告訴中央社記者，疫情對全球人類帶來創傷，人們盡其所能保護自己，不可能一下子就中斷保護的行為。

他說，「也許很多人沒有困難就能輕易甩掉口罩」，但口罩不只是防疫情，還有許多台灣人早就知道的好處。

他記得4年前曾到台灣進行系列演講，有一天傍晚走在台北街頭，發現很多人戴著口罩，那時他想「我也要這麼做」。

現年76歲的史瓦茲柏格說，過去他每年至少感冒2、3次，記憶所及從2019年10月以來沒有感冒，就是因為戴口罩，「我享受那種感覺」。

在加州啟動後疫情時代社會新常態之際，他仍會繼續奉行戴口罩，「若處於擁擠、不受限制的環境，或者因為感冒了、沒有重症又需要出門就會戴上口罩」。只有確定與都接種過疫苗的人同處一室，他才選擇不戴口罩。

史瓦茲柏格希望美國能夠接受口罩文化。「為什麼不戴口罩呢？保護自己、保護他人。」他告訴記者，戴口罩將是美國人可以學到真正有價值的疫情教訓之一。

根據公開資料，加州疫情最黑暗的一天是今年1月7 日，住院人數2萬2836人，其中4905人住進加護病房，690人重症死亡。對照今年6月8日疫情降溫的數字，1304位加州人住院，270人在加護病房，當天零病故。

數字反映出加州及美國自去年3月對疫情的輕忽、政策數變、民眾居家防疫等待9個月，直到第一波疫苗在去年12月中開打，又經過半年，才邁向逾半數的疫苗接種率。另反對疫苗接種的族群約占總人口的3成。

論及目前台灣遇到的疫情挑戰，他說：「那是相對於台灣過去的經歷而言，台灣仍然處於令人羨慕的地位。」他說自己是旁觀者，認為台灣是疫情處理得非常好的國家典型，包括韓國和最近的日本都是。

他也表示，台灣確實要朝高比例的疫苗接種人口努力。

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）14日表示，旗下研發的COVID-19疫苗防護力超過9成，對變異病毒株也有效。台灣高端和聯亞公司採用的蛋白質次單位技術與Novavax相同。

史瓦茲柏格告訴記者，Novavax的數據非常鼓舞人心，雖是一家小公司，之前在美國從未生產過大型疫苗，可能會在生產與承諾的數字遇到一些困難，但如果疫苗保護力的數據如研發結果，可望在「世界各地申請緊急使用授權（EUA）」。

由於美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布，Novavax 疫苗是最後一支可採用緊急授權機制的疫苗，以後將不再核發EUA給任何一家疫苗，他認為台灣的疫苗會考慮到其他地方申請EUA，即使不是在美國。

史瓦茲柏格說，蛋白質次單位技術的疫苗「儲存簡單、不需要冷鏈、有很多優點，對台灣來說可能是一種很好的疫苗」。