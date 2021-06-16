前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴，及買股票賺進逾2千萬，前年請辭，案經監察院彈劾後，懲戒法院職務法庭由3名職業法官及2名參審員共同組成合議庭，在本月29日召開言詞辯論庭，並配合防疫以延伸法庭供旁聽。

為因應新冠肺炎的防疫措施，懲戒法院借用台灣高等法院刑事專一法庭開庭，但不設旁聽席，另於司法院一樓多媒體簡報室設延伸法庭，開放記者旁聽席12席，民眾旁聽席8席，旁聽證依規定核發。

延伸法庭非經審判長許可，不得使用3C產品拍照、攝影、錄音、錄影；且旁聽者進入法庭大廈採實聯制，並應自備及全程佩戴口罩，入場前以酒精消毒，每人保持1.5公尺社交距離。

石木欽的懲戒案，上屆監委未通過彈劾，但去年監察院次召開彈劾審查會，以12比0票通過彈劾、移送懲戒，並依懲戒法院職務法庭新制，由3名職業法官與2名參審員共同審理。

對此石木欽曾表示，上屆監委就曾提案但未通過彈劾，本屆監委不顧他提出有利證據，只憑想像羅織，輕率通過彈劾，且對法律明文規定「從舊從輕」10年的追懲時效，置之不理，本案是「為了彈劾而彈劾」，新任監委淪為政治打手，他深感遺憾。