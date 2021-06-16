武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷。（蔡依珍攝）

有師長正好在樹中間，幸運無傷。（蔡依珍攝）

桃園高齡施打16日進入第二天，武陵高中場地戶外排隊等待區，11點40分突然有大樹倒下，壓到周姓司機計程車，所幸長輩都下車、無人傷亡，在場里長直呼還好動線順暢，無人在樹下排隊，立即更改動線，並請校園維護廠商立刻來處理。

周姓司機說，自己今天跑了第六趟，才剛把長輩送到活動中心前，就被大樹壓到，感嘆車子要報廢了，不知該怎麼辦。