桃園武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷亡 12:052021/06/16 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷。（蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武陵疫苗施打等待區驚傳大樹倒 所幸無人傷。（蔡依珍攝） 有師長正好在樹中間，幸運無傷。（蔡依珍攝） 桃園高齡施打16日進入第二天，武陵高中場地戶外排隊等待區，11點40分突然有大樹倒下，壓到周姓司機計程車，所幸長輩都下車、無人傷亡，在場里長直呼還好動線順暢，無人在樹下排隊，立即更改動線，並請校園維護廠商立刻來處理。 周姓司機說，自己今天跑了第六趟，才剛把長輩送到活動中心前，就被大樹壓到，感嘆車子要報廢了，不知該怎麼辦。 免淋雨不怕日曬 佳里區羽球館疫苗接種調整動線 雲嘉南長者打疫苗 首日無異狀 #等待區 #排隊 #大樹 #施打站 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西園院區疫苗施打時程一天三變 北市府回應了 09:582021/06/16 生活 桃園接種站不同打法都順暢 陽明、慈文、大有無壅塞 13:192021/06/16 生活 桃園疫苗接種一團亂！藍委秀出6張圖打臉鄭文燦 11:262021/06/16 政治 學甲波麗士協助長者疫苗接種 8旬長者按讚 13:582021/06/16 生活 銀髮族打疫苗 排隊久站場面亂 04:102021/06/16 焦點要聞 北市校園打疫苗一團亂 王鴻薇痛批逼死基層 13:432021/06/16 生活 18里長出動幫填評估表 桃園武陵場人少到要急call長輩出門打疫苗 10:072021/06/16 生活 台南藍軍籲台積電 組聯盟買疫苗 04:102021/06/16 政治要聞 80多歲翁打AZ後猝逝 指揮中心曝亡者身體狀況 14:412021/06/16 生活 光田醫護疫苗施打率97.8％ 「宇美町式」床邊替腎友接種 15:272021/06/16 生活 柯文哲稱長者打疫苗「習慣改不掉」 議員痛批：沒先規劃還怪太早排隊 11:172021/06/16 政治 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 板橋6旬翁接種疫苗隔日上午猝死 新北2天3人亡 - 生活 好市多冷凍里肌驚見5塊碎骨 廠商私訊回覆讓她感動：不退貨了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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