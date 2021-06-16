過去這2年來，新冠肺炎疫情持續耗損著人們的生活，全球演藝圈也因此痛失人才，而如今圈內又添一樁憾事，但與疫情無關，演出電影《控制》的美國女星麗莎班斯(Lisa Banes)驚傳逝世，享壽65歲，死因是車禍意外。

女星麗莎班斯出道多年，近年所知的作品是電影《控制》，她在其中飾演羅莎蒙派克的母親，過去出演過《雞尾酒》、《街頭日記》、《救命解藥》等片，1981年麗莎班斯演出外百老匯音樂劇《Look Back in Anger》，以此獲劇院世界獎(Theatre World Award)殊榮，不料如今遇上死劫。

據《每日郵報》報導，麗莎班斯在本月4日約傍晚6點，現身紐約，事實上她不住在此地，而是疫情爆發後，久違地第一次造訪紐約，目的是跟老婆凱薩琳(Kathryn Kranhold)約好了碰面，一起參加聚會。

不料麗莎班斯此行目的再也無法達成，她在途中碰上一名闖紅燈的騎士，活生生被撞到飛出去，當下頭部受到重擊，雖然立刻被救護車送往醫院急救，但經過10多天與死神拔河，仍是無力挽回麗莎，她在本週一(6/14)過世，生命在65歲這一年畫下句點。

據警方透露，麗莎不但遇到違規騎士，對方還肇事逃逸，目前還未抓捕到，經紀人悲痛表示：「我們對麗莎悲慘而無意義的死去，感到很痛心」，直言麗莎是個善良、慷慨且具有偉大精神的女人，她在舞台上、鏡頭前都為工作全力奉獻，對待妻子、家人更是如是，「能在人生中擁有她，我們很幸運」。

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