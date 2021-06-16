廣東官方「健康廣東」微信公號16日公布，6月15日0至24時，廣東省無新增本土確診病例和本土無症狀感染者。廣東省獲批首批60萬支重組亞單位新冠疫苗已經到粵。該疫苗是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞），全程共接種3劑次。

據悉，大陸全境新增境外輸入確診病例21例，其中廣東14例（廣州1例，來自柬埔寨；深圳報告13例，均來自南非）截至6月15日24時，廣東全省累計報告新冠肺炎確診病例2650例（境外輸入1098例），在院213例。

6月15日，廣東省預防醫學會官方微信公號發布消息稱，重組新型冠狀病毒疫苗技術原理和已經運用很成熟的B肝CHO細胞疫苗類似。它是採用基因工程技術，在CHO細胞內表達病原體抗原RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成的疫苗。整個生產過程是蛋白表達和純化的過程，沒有活病毒參與，所以生產過程是安全的，也容易大規模生產。

大陸國家衛健委發布的《新冠疫苗接種技術指南（第一版）》指出，重組新型冠狀病毒疫苗全程共接種3劑次。相鄰2劑之間的接種間隔建議大於4周。第2劑盡量在接種第1劑次後8周內完成，第3劑盡量在第1劑次後6個月內完成。上臂三角肌肌肉注射。

央視新聞報導，中國疾控中心主任高福院士此前表示，重組新型冠狀病毒疫苗要接種3針，從臨床試驗結果來看，2針效果已經很好了，仍然採用3針是基於這次新冠疫苗是一種新疫苗，但根據以往其他重組蛋白疫苗使用的經驗，3針次會更好。

廣州市疾控中心副主任張周斌15日表示，7月以後，廣州市將繼續全面推進第一劑次和第二劑次的疫苗接種工作，持續提高新冠疫苗接種人群覆蓋率。

此前，廣州市曾暫停新冠疫苗的社會接種。5月31日，廣州市副市長黎明在昨天記者會表示，廣州決定從即日起，調整新冠疫苗接種工作的節奏，近日先有序安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種為主，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。