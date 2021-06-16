大陸推出免費為在陸台胞接種疫苗政策，現又有人建議盼陸方再放寬隔離措施，例如在機場設立接種專區，接種完即可返回等，對此，大陸國台辦發言人馬曉光明確表示，如此很難避免出現感染病例，會造成雙方防疫破口，不符合兩岸同胞的共同利益。

對於赴陸接種疫苗，近日網路上出現許多建議與呼籲，有台灣民眾希望到大陸接種疫苗時可以有更靈活的配套措施，比如在上海、廈門機場設立接種專區，又或是可以透過包機、組團的方式，搭載台人到大陸接種疫苗。

馬曉光今天在國台辦例行記者會上說，當前台灣疫情持續蔓延，死亡人數不斷增加、死亡率持續攀升，但民進黨仍然頑固拒絕大陸疫苗，「在這樣的情況下，部分台灣同胞有這種建議，他們的心情我們可以理解」。

馬曉光說，目前對搭乘民航客運航班來大陸接種疫苗的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。

馬曉光指出，當前核酸檢測和隔離是各國家和地區通用的基本的防控策略，按照規定，境外入境人員抵達大陸後都要做核酸檢測，並進行隔離，這是對機組人員及旅客負責任的做法，也是對兩岸同胞生命健康安全負責任的做法。

馬曉光表示，這些建議很難避免出現感染病例，導致同機所有人員都被隔離，如果漏掉哪怕一個感染病例和密接者，都會造成雙方防疫破口，「所以，還是按大陸有關政策辦，儘管可能增加一些時間和成本，但會把好事辦好」。

他說，今年4月中旬以來，大陸按照同等待遇原則，各地陸續啟動在大陸居住台胞接種工作。據不完全統計，截至5月31日，已有6.2萬在大陸台人在自願和知情同意前提下，按有關政策接種疫苗。