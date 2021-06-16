針對G7峰會公報要求世衛組織展開病毒溯源第二階段調查，公佈武漢病毒研究所關鍵資料，中國武漢病毒研究所病毒科學家石正麗日前接受美媒訪問時嚴正指出，新冠病毒「實驗室洩漏論」毫無根據。「我們堅信沒有做錯事，所以無所畏懼。」

大陸《環球時報》引述《紐約時報》報導稱，對於記者提問武漢病毒研究所的三名員工，在2019年11月就出現類似新冠肺炎的症狀，到醫院尋求治療，石正麗反駁，沒有這回事，「如果可能的話，你能提供這三人的名字來幫助我們調查嗎？」

石正麗還稱，「我怎麼能為沒有證據的事情提供證據？我不知道這個世界怎麼變成這個樣子，向一個無辜的科學家持續潑髒水。」

石正麗表示，武漢病毒研究所的實驗室沒有在礦工樣本中檢測到類似SARS的蝙蝠冠狀病毒，她會儘快在科學期刊上發表更多細節。她和研究所一直對世衛組織和全球科學界開誠布公。「這已經不是一個科學的問題，完全是出於一種對我們極不信任的推測。」

一位與石正麗合作多年的病毒學家15日接受《環球時報》記者採訪時表示，病毒溯源問題「很明顯已經被政治化了……病毒根本不可能是由武漢病毒實驗室製造的，」。該病毒學家表示，世界衛生組織已明確表示，病毒溯源工作不會一蹴而就，該專家認為，第二階段調查應擴大到世界其他地方。