國產疫苗取得緊急授權(EUA)審查標準及國產高端疫苗近期股價暴起暴跌，引發國人關注。時力立委陳椒華今日於立院朝野協商前召開記者會表示，將在協商時提案組成調閱委員會，調查該標準是否為國產疫苗量身訂做，民眾黨立委張其祿也表示，將要求檢調及金管會盡速查明，背後是誰在炒高端這支股票。

食藥署未預先公告即在6月10日發布「國產疫苗緊急授權(EUA)審查標準」，遭外界質疑黑箱作業。陳椒華近日爆料指出，食藥署只開3次會議就定案，而針對國產疫苗跟AZ疫苗的療效評估，竟只要求200人實驗組，根本是拿國人當白老鼠，對此將在立院朝野協商時，提案成立調閱小組，要求食藥署公開所有會議紀錄供外界檢視。

張其祿說，自從執政黨宣稱8月時國人一定能打到國產疫苗後，高端股價已上漲十數倍，引發外界關注，而後蔡總統親上火線召開記者會表示「已經查過，政府內部沒有人炒股」，反增添社會疑慮，股價連續六根跌停，但在宣布解盲成功的前兩天卻又漲停。

張其祿表示，昨天上午某媒體宣稱某東南亞國家將於國產疫苗拿到EUA後就會採購我國國產疫苗，結果高端立刻漲停，但隨著被證實是不實消息後，又立刻跌停，股價的劇烈變動，實屬罕見，也顯示該股票無法真實反映市場價值。

張其祿說，現在除了檢調立案調查外，金管會更應該注意該股票的進出動向，特別是食藥署目前提出的EUA申請程序又遭外界質疑是為某些特定疫苗量身訂作之時，難免引人猜想，政府有責任把關疫苗品質，也要避免發生疫苗淪為股票炒作的工具。