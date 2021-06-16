由於蘋果（Apple）對iPhone的支援年限向來比較長，很多果粉手中持有的iPhone，很可能都是兩、三年前的款式。如果你正在關心升級到iOS 15的使用體驗，根據《9to5mac》網站安裝iOS 15 Beta（測試版）的報導，至少有12項iOS 15新功能僅限比較新穎的iPhone使用，如果你手中的iPhone太舊，將無法體驗。以下限定部分iPhone使用的iOS 15新功能清單：

【限制A12 Bionic晶片（含）及新款晶片機種使用】

FaceTime空間音頻與人像介面、全新Apple Maps的3D地圖與AR導航、照片功能中的Live Text搜尋功能、Visual Look Up圖片搜尋功能、全新的天氣app、設備端的語音處理功能，以及錢包（Wallet）中的鑰匙功能。

上述功能僅限A12 Bionic晶片（含）及之後的機種使用，換句話說僅有iPhone XR、iPhone XS系列、iPhone 11全系列、iPhone 12全系列以及第二代iPhone SE可支援。

【iPhone 12全系列獨享功能】

iPhone 12全系列是蘋果當前唯一支援5G的機種，主要限定iPhone 12系列使用的iOS 15新功能，部份也與5G功能相關，包含部分app在5G網路下會有更好的表現（包含支援空間音頻的蘋果第一方與第三方app、iCloud儲存與備份等功能）、可設定優先使用5G網路而Wi-Fi，以及全景（Panorama）照片功能的優化（在失真優化與捕捉移動中物體有更好的表現）。

【限定機種以上才可使用的功能】

iPhone 7（含）以上才可支援AirPods Pro、AirPods Max的空間音頻動態頭部追蹤功能；iPhone 8以上才可使用健康app中的「步行穩定性」功能。

iOS 15於WWDC21期間向開發者釋出Beta測試版，預定七月向大眾釋出Public Beta公測版，而秋季推出正式版。今年的iOS 15聚焦讓人們如何保持聯繫、並且以更智慧的方式探索世界，並能夠在眾多資訊當中保持專注。提供了FaceTime Links、訊息SharePlay、專注模式、Live Taxt、Safari Group Tabs、iCloud+等功能與服務。