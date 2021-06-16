高雄洪姓男子懷疑陳姓妻子在外偷吃，前年7月在徵信社及父母的陪同下，到鳳山區一間汽車旅館抓姦，他們守在摩鐵外苦等2小時，等陳女與小王李男「辦完事」準備離開之際，衝進房內蒐集衛生紙、毛髮等證物，卻反遭李男控告違法搜索等罪，但檢方認為，事發當時李男及陳女已經退房準備離去，不構成違法搜索要件，全案偵結後，洪男等4人獲不起訴處分。

檢方指出，洪男與陳女結婚多年，但懷疑陳女出軌，便委託徵信社幫忙調查，洪男於2019年7月3日傍晚接獲通知，稱陳女和李男開車滑進摩鐵，洪男聽聞後，便立即聯絡父母，相繼到汽車旅館準備抓姦。

李男和陳女「辦完事」後，一打開車庫鐵門準備離開時，卻發現洪男等人在外守候已久，隨後洪男直接衝進車庫，對李男、陳女的車輛不斷敲打，由於他們不予理會，洪男便直衝房間，蒐集妻子與小王使用過的衛生紙、溼毛巾、毛髮等證物，準備送驗當成通姦和相姦的物證。

李男見自己剛使用過的房間被人闖入，「見笑轉生氣」憤而提告洪男等人涉犯侵入住宅和違法蒐證罪嫌，但雄檢偵查時，發現案發當時，陳女、李男已經退房準備離開，不算「他人之住宅」，因此不構成侵入住宅與違法搜索的犯罪，全案偵結後，洪男等4人獲不起訴處分，而洪男與陳女後來也以離婚收場。