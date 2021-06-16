知名反壟斷學者Lina Khan周二宣誓就任美國聯邦貿易委員會（FTC）主席，是主張對大型科技公司採取強硬立場之改革派的一大勝利。

稍早前，在兩黨支持下，美國參議院以69票對28票通過Lina Khan的任命案。

現年32歲的Lina Khan是哥倫比亞法學院教授。她同時也是眾議院司法委員會反壟斷小組的工作人員，曾協助撰寫一份大規模的反壟斷報告，指控亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet等四大科技巨頭濫用市場主導地位。

非營利消費者權益倡導組織Public Citizen發布聲明對此任命案表示肯定之意，並表示樂見拜登總統和美國參議院體認到解決公司權力失控的迫切需要。

美國參議員沃倫（Elizabeth Warren）在推特上表示，拜登政府選擇Lina Khan是「重磅消息」。她並在另一個聲明中表示，在Lina Khan主席的帶領下，我們有很大的機會進行重大的結構性變革，透過重振反壟斷的執法，以及打擊威脅我們經濟、社會和民主的壟斷勢力。

資訊科技和創新基金會（ITIF）則提出警告表示，反壟斷的民粹主義做法將造成長久的「自我傷害」，只會加惠外國和較遜色的競爭對手。ITIF的董事會成員包括科技公司代表。