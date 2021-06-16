隨著5、6月上游不鏽鋼廠燁聯(9957)報價逐月走高，可望帶動下游的不鏽鋼加工廠第二季至第三季營收持續向上，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)5月營收續強，第二季獲利亦可望再優於首季。

中國大陸取消13%出口退稅，以及歐美需求轉強、生產成本壓力變大等因素，燁聯6月盤價再度大漲，主力產品單月報價大漲超過1成，下游廠跟進漲價，且需求仍強，彰源、允強外銷價反應大約需要1~2個月時間，因此預料公司6~8月營收、獲利均可望持穩向上。

彰源受惠產品價、量齊揚，5月營收達13.09億元，改寫2014年10月以來高。彰源目前訂單能見度約2~3個月，從接單報價到出貨大約需要1~2個月時間，隨著5、6月報價逐月攀高，預料第二、第三季營收、獲利可望逐季成長。

彰源5月營收13.09億元，月增15.68%、年增56.71%；今年前5月營收54.19億元，年增31.82%。

彰源第一季營收29.79億元，季增5.14%、年增27.22%；毛利率14.3%，創2018年第四季以來高，EPS 0.45元。

允強5月營收14.4億元，月增13.58%，年增43.38%，今年前5月營收61億元，年增7.25%。

受惠鎳價帶動鋼價上揚，不鏽鋼板及鋼管廠允強第一季毛利率上升至12%之上，稅後淨利為近6季高，EPS 0.45元。

允強2021年第一季營收33.92億元，季增14.42%、年減9.82%，毛利率12.14%，年增3.42個百分點，為2009年第三季以來新高，稅後淨利約1.98億元，較上季轉虧為盈，年增約37.5%，EPS 0.45元。 全年來看，隨著鎳價續升，不鏽鋼價看漲，且供需開始趨向供不應求，整體鋼市體質好轉，今年營運可望同步比去年成長。

另外，受惠於台灣廠量價齊揚，不鏽鋼廠運錩(2069)5月合併營收創下12.35億元新高，比4月新高9.75億元再成長26.64%，年增114.9%，第二季營收可望再攀高，獲利也可望進一步增長。

運錩台灣高雄廠受惠鎳價以及不鏽鋼價上漲，加上外銷量突破1萬公噸，以及大陸寧波奇億廠的產銷維持穩健，帶動5月營收首度突破10億元；展望6月不鏽鋼價續漲，有利帶動業績持續增長。

今年以來，不鏽鋼價趨於漲勢且需求明顯回溫，運錩前5月合併營收47.43億元、年增73.46%。

展望第二季，運錩4、5月營收持續創新高，第二季營收將再挑戰新高，配合鋼價上漲，獲利可望持續成長。

運錩第一季營收25.32億元，創單季新高，年增率58.93%；第一季稅後淨利1億元，每股稅後淨利為0.65元。