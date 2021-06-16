本土新冠肺炎疫情延燒，機組員檢疫放寬為「3＋11」天被視為疫情破口，民眾黨立法院黨團追查專家會議記錄近一個月，衛福部長陳時中日前竟稱，沒有會議記錄，民眾黨團總召邱臣遠今再度砲轟陳時中，衛福部擺爛甩鍋，陳時中表態要為這件事情要負責，請問是要下台還是自請處分，要求衛福部必須把專家會議決策過程向國人公開說明。

針對衛福部放寬機組員檢疫放寬為「3＋11」天，被執指示防疫破口，民眾黨團事後欲追查決策過程，竟發現專家小組會議未作成紀錄，邱臣遠今再質疑，追查將近一個月的會議記錄，衛福部至今還再擺爛甩鍋，不願面對在野黨立委及外界的質疑。

邱臣遠表示，「3＋11」造成防疫破口，應該跟國人清楚說明決策過程，即便沒有做成會議記錄，也應該要有決策核定的簽呈、專家意見書面資料等，黨團已行文向衛福部索取，事隔兩周仍沒有回應。

為追查整件事件真相，民眾黨團於本月初向監察院提出陳情案，也有監委主動調查，事隔兩周不知道監察院進度如何，呼籲監察院盡速調查相關缺失，給國人一個交代。

不僅「3＋11」決策沒有會議記錄，目前衛福部也不願公開國產疫苗EUA審查標準的決策會議記錄，民眾黨團幹事長蔡壁如說，很尊敬這些專家學者的專業，呼籲秉持科學專業與良心，好好審查國產疫苗EUA。