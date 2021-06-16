對於台灣疫情於5月15日大爆發後，不但確診數、致死率衝高，外購疫苗到貨數量以及施打比例更是偏低，造成民怨。前民進黨立委郭正亮指出，主事者沒能力、沒心、不為，也不放手讓民間做，每天沉迷於開記者會的權威，死要面子、死要權力，更被賈永婕戳破防疫執行不力的假象。

郭正亮15日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，主事者所有事情都要自己完成，要讓人民認知防疫成功都是他們的功勞；但事實上卻是阻止郭台銘買疫苗，擔心郭台銘一旦成功，各方面疫苗都進來，國產疫苗就不用搞了，政府也沒有信用了。

郭正亮直言，如果主事者很有本事成功防疫，也就還好，但賈永婕破了這個假象，主事者要不就是執行不力，要不就沒這個心。

郭正亮指責，政府沒能力、沒心、不為，也不放手讓民間做，每天沉迷於開記者會的權威，又很堅持底線，但到底做了甚麼？

郭正亮也坦言，台灣去年如果拿到幫AZ代工3億劑，現在就是王了，大概泰國、韓國就拿不到代工了，台灣就很好進行新南向政策。

對於菲律賓事件，郭正亮指出，菲律賓來函表示看到了台灣對防疫的貢獻與成就，但沒有提到EUA緊急授權。菲律賓媒體否認他們要使用台灣疫苗，反而是要用英美、大陸、俄國的疫苗，且美國大陸都承諾要提供疫苗，菲律賓怎會需要台灣疫苗？

郭正亮更說，侯友宜已經證明，無症狀感染者是這波疫情擴散原因，若不用快篩根本查不出來，但有人一直在說偽陰性、偽陰性，而事實上無症狀感染者的危險已經超過偽陰性，但卻不被接受，最近才被逼承認快篩。郭正亮指出，這就是指揮中心一貫邏輯，就是「卡卡卡」，敗退以後，仍繼續「卡卡卡」。

最後朱學恒呼籲大家要保重自己身體，活著見證這些官員未來的下場！