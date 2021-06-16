一項由美國國立衛生研究院（NIH）主導的血液分析研究顯示，早在2019年聖誕節，美國可能就已經有新冠肺炎病例，比2020年1月中旬美國通報首例確診的時間點還要早了半個月。

目前美國官方通報的第1起新冠肺炎病例發生在2020年1月21日。

美國的第一起新冠肺炎案例究竟始於何時？目前美國官方通報的第一起案例發生在2020年1月21日，一名華盛頓州居民從武漢返美後，到醫院就醫確診，不過愈來愈多研究顯示，新冠病毒在美國出現的時間點可能要再往前推。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社報導，一項由美國國立衛生研究院主導、於15日刊登在《臨床傳染病》期刊（Clinical Infectious Diseases）的研究顯示，2019年12月底，美國就可能已經有新冠肺炎病例。

研究分析了2020年1月2日至3月18日期間全美50州民眾捐血的2.4萬個血液樣本，當中9個血液樣本測出新冠病毒抗體，其中7個樣本的捐血時間甚至早於所屬州通報的第一起新冠案例，3個樣本來自於伊利諾州，其餘樣本分別來自威斯康辛州、賓州、密西西比州及麻州。

根據分析結果，研究的第一作者、約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）副教授艾索夫（Keri Althoff）指出，伊利諾州的其中一個案例顯示，最早可能在2019年12月24日平安夜就已經感染。伊利諾州官方的第一起病例發生在2020年1月24日。

這份大型血液分析研究結果，與另一份由美國疾病管制暨預防中心（CDC）主導、於2020年12月公布的血液分析研究一致，CDC的研究顯示，早在2019年12月中，美國就已經有人感染病毒。

對於研究結果，專家並不感到驚訝，尤其疫情爆發初期，各州病毒檢測措施尚未到位，可能遺漏掉了最初幾周的病例，另外芝加哥大學演化生物學家珂比（Sarah Cobey）表示，從當時的死亡率與住院率來推測，專家們早就知道是這種結果。

她說最新的模型推測，2020年3月，伊利諾州可能就有約1萬人感染。

不過這份研究也存在缺陷，讓部份專家質疑準確性。主要問題在於專家難以分辨血液中的抗體是為了對抗新冠病毒SARS-CoV-2、或是其他引起普通感冒的冠狀病毒產生的，因此研究人員在分析時使用了2種檢測方法，設法降低錯誤機率，第一次篩檢出147個樣本，第二次再過濾出9個樣本，儘管如此，仍有專家擔心可能出現偽陽性問題。

另一個疏漏是，研究人員並未追蹤這些案例的旅遊史，驗出的7個案例也不在紐約或西雅圖等美國第一波疫情集中的區域，對此，團隊表示將會進一步追蹤案例的旅遊史。

艾索夫表示，研究顯示，新冠病毒可能已在美國多處播種。