防疫升級，居家上班時代開啟，戴口罩、不群聚、做好清潔防護是防疫之本，天天做好雙手、身體與頭皮髮絲的基礎清潔非常重要。巴黎卡詩、覺亞、艾瑪絲、萊法耶推出洗髮沐浴產品，不只能夠徹底清潔頭皮、髮絲，遠離惱人的油頭味，同時具備洗髮、沐浴多功能的清潔品還能從頭洗到腳，抵禦病毒危機，人人都是抗疫小天才。

▍1.巴黎卡詩胺基酸平衡舒緩髮浴

胺基酸平衡舒緩髮浴是針對中性偏油或油性的頭皮膚質，可天天使用的頭皮專用清潔品。能溫和潔淨頭皮髮根並帶走油脂與髒汙，富含維他命B6提供肌膚與髮根滋養修護能量，使用後頭皮油水與PH值能維持平衡穩定，洗後髮感蓬鬆輕盈、柔軟不糾結。

胺基酸平衡舒緩髮浴蘊含獨家「雙效胺基酸」成分，能徹底帶走頭皮髮根上的髒汙與剩餘油脂，同時補充秀髮滋養能量。（圖／品牌提供）

若是頭皮容易出油、下午就開始產生油頭味的人，建議可以搭配使用同系列胺基酸平衡淨化泥髮浴，添加｢高嶺土｣，能吸附頭皮髮根上多餘油脂，一次搞定出油、敏感、頭氣味，使用後頭皮肌膚沁涼舒適、清爽控油持久、髮根支撐力倍增，髮感輕盈帶有空氣感。

胺基酸平衡淨化泥髮浴被品牌譽為「頭皮吸油面紙」，使用後清爽控油持久、髮根支撐力倍增。（圖／品牌提供）

▍2.覺亞居家防疫全身淨化組

居家防疫全身淨化組包含Delta洗髮沐浴露及甘草次酸角質淨化液，「Delta洗髮沐浴露」添加甘草次酸複合物，具有天然抑菌功能，能舒緩油水失衡的皮膚敏感、泛紅問題，內含天然地衣萃取具有抗菌、抑菌，減少頭皮細菌孳生並改善油頭味，強調簡單一瓶就能將洗頭、洗臉、洗身體一次搞定。「甘草次酸角質淨化液」適用於任何頭皮，屬於全方位護理液態洗髮精，內含良好抗菌效果的活性成分，可漸進式控油調理頭皮肌膚，使頭皮清爽不油膩。

Delta洗髮沐浴露可使用於洗髮、洗臉、沐浴，私密處也可以安心使用。（圖／品牌提供）

使用時，可以先以甘草次酸角質淨化液於乾髮狀態下淋至頭皮，以指腹輕輕按摩1～2分鐘並以清水洗淨，完成第一次清潔。再搭配Delta洗髮沐浴露完成日常清潔，將洗髮沐浴露塗抹於頭皮後，搓揉頭皮起泡約15秒沖掉，取適量再洗頭皮一遍15～30秒，臉部、身體亦可使用洗髮沐浴露清潔，最後以清水將全身沖洗乾淨即可。

甘草次酸角質淨化液在乾髮時就能使用，推薦在第一次清潔時使用，接著再用一般洗髮產品。（圖／品牌提供）

▍3.艾瑪絲5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1

防疫期間，除了避免群聚公共場所，也需重視全身髮膚的清潔，艾瑪絲提出防疫居家髮膚潔淨對策，以草本植萃打造頭皮潔淨髮品，堅信健康的髮絲來自健康的頭皮，守護頭皮原始健康。「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」一瓶即能清爽洗淨全身，簡單溫和的便利保養，可同時用於頭皮、臉部、全身肌膚潔淨，採用陸生地衣植萃成份，pH5.5親膚弱酸性，維他命B5調理肌膚保濕，溫和細緻的綿密泡沫，輕柔帶走肌膚髒污，清爽潔淨全身髮膚，防疫期間也能溫和淨化頭皮與肌膚。

「5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1」一瓶即能清爽洗淨全身。（圖／品牌提供）

艾瑪絲發起號召10大企業跨界響應防疫物資箱，配送捐助新北市弱勢長照家庭照顧者。防疫物資箱包含5α捷利爾洗髮沐浴露，一瓶就能完成洗髮、沐浴超方便。（圖／品牌提供）

▍4.Rene Furterer萊法耶

居家辦公期間，Rene Furterer萊法耶推薦使用防禦系清潔養護產品，建議以保濕又能幫助補充能量營養、與可幫助提升防禦力成分的髮浴交替使用。「FORTICEA複方精油養護髮浴」含有瓜拿納活性萃取，以晶球包裹柑橘、薰衣草及迷迭香精油等珍稀植萃，為秀髮補充能量；「ASTERA紫苑草舒緩髮浴」含有能幫助強化防禦力的紫苑草，與幫助淨化調理、緩解的薄荷精油、桉樹精油成分，為秀髮強化防禦，邊洗邊修護，洗掉所有危險因子的同時，也注入營養與防禦力。

FORTICEA複方精油養護髮浴提升髮絲強韌與彈性，為髮絲帶來強健活力。（圖／品牌提供）

頭皮、髮絲清潔後，再使用FORTICEA複方精油煥能修護膜作為頭皮髮絲保健敷膜，加強養分注入，調理疲弱，喚醒強韌健康，為頭皮和秀髮建立起最強力的防護屏障。