弘光資工系大四生張承鈞研發「無線型分散式低功耗溫度監測系統」能監控物流車溫度。（王文吉攝）

弘光資工系大四生張承鈞專題實作貼近產業需求，畢業即就業。（王文吉攝）

疫情嚴峻衝擊就業市場，弘光科技大學資訊工程系畢業生張承鈞靠專題實作成果，畢業前獲聘為電路、韌體開發工程師。他參與研發「無線型分散式低功耗溫度監測系統」，從產業需求出發，不僅能監控物流車溫度避免食品腐敗，建置成本只有市面相關系統的1成。

資訊工程系教授童建樺帶領張承鈞等學生進行低耗能物聯網感測器電路開發，成功製作出混合訊號處理微控制器應用電路，研發「無線型分散式低功耗溫度監測系統」，應用在多組與物聯網感測系統實務，優異研發成果，讓畢業生獲得專業物聯網感測系統相關公司任用。

張承鈞說，他從大三下開始投入，研發的系統從零到有，運用單晶片親自撰寫韌體、設計電路，利用單晶片程式控制，結合無線通訊做無線網路測點，一切都自己來。設計的無線型分散式低功耗溫度監測系統成本只有市面上類似商品的1成，具市場競爭力，能商品化。

張承鈞指出，不少傳統溫度監測方式由人力定時紀錄、寫報表，非常耗時。他們研發的系統透過無線通訊系統，定時回傳溫度數值到後端伺服器，省時省力。現在疫情嚴峻，不少人網購生鮮食品，如果物流業者隨時利用網路監控溫度的系統，能延長生鮮食品保存時間。

張承鈞等人在系統完成後，曾經把4套溫度監測系統放在學校實習餐廳冰箱，利用網路每天監測，證實系統很穩定，一旦冰箱溫度發生狀況，在第一時間便能得知，不僅更省電，還可妥善保存食物，且產品能擴大多方面運用，例如應用在環境濕度、溫度控管的智慧農業上。

張承鈞說，上月中新冠疫情最嚴峻的時候，指導老師童建樺推薦他到專業物聯網感測系統相關的公司上班，很開心順利錄用，將從事電路、韌體開發，工作內容可以應用學校所學，不過，實務上自己還有很多要學不足的地方，會把學校所學的當基礎，逐漸擴大加以運用。

童建樺表示，他以產業需求為出發點，帶領學生從電路設計、輸出、製作、上件、檢測偵錯、韌體設計及系統整合之流程，讓學生能直接在學校就完成產業所需的產品研發與製作流程，更有效強化學生創業量能及就業競爭力，在疫情嚴峻當下，學生畢業前便能順利就業。