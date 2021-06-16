航警自曝工作超爽：每天像退休生活 局長震怒懲處

航空警察局陳姓員警日前考上警察大學研究所，上榜心得竟稱自己每天都在過退休生活，引起網友熱議。警大16日指出，該考生發布不當言論影響警譽，招生委員會決議，撤銷碩士班陳姓考生考試資格。

該警員上榜心得中提到，「每天都是在過退休生活」，根本與警界、社會脫節，甚至疫情關係，失去生活重心，還寫到自己把法條忘得一乾二淨，才會選擇沒有法條的科目研讀。

警大表示，陳姓警員報考110學年度碩士班入學考試公共安全研究所在職全時生，6月3日公告錄取。但陳於網站張貼上榜心得，經航警局調查該言論不當，內容浮誇勤務特性，遭網路截圖流傳，影響警譽，航警依警察人員獎懲標準第7條規核予記過1次。

警大指出，110學年度碩士班入學考試招生簡章規定，應考人或參加考試成績達錄取標準者，於報名後至入學報到前，違反品操風紀受記過處分，撤銷考試資格。經16日召開招生委員會審酌事實並討論後，決議撤銷陳姓考生考試複試資格。