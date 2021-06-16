本土疫情嚴峻，疫苗嚴重不足。國民黨今天公布最新民調顯示，在有選擇的情況下，民眾想施打的疫苗仍以國外疫苗優先，並有高達半數民眾擔心國產新冠疫苗將來無法取得國際認證。文傳會主委王育敏也點出近日疫苗接種亂象，分別是疫苗分配數量黑箱、施打年齡一國多制、各縣市配套措施混亂。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、國家政策研究基金會副執行長黃心華上午共同召開「民眾最想施打進口疫苗、憂國產疫苗無國際認證」記者會，發布攸關疫情與疫苗議題的民調。

民調指出，有近三分之二（65.1％）民眾認為，為了避免在社區內持續傳播病毒，府應該推動全民普篩；超過半數民眾（50.1％）覺得，政府在疫情管控上不符合「超前部署」的標準。

民調提到，有半數（49.9％）民眾擔心自行研發的國產新冠疫苗，將來無法取得國際認證；至於民眾心中最想施打的疫苗，莫德納、輝瑞／BNT、AZ、嬌生分居前四名，國產高端與聯亞疫苗居末，排位居前的都是國外疫苗，顯見國人對未經三期臨床試驗的國產疫苗仍欠缺信心。

此外，由於蔡政府取得疫苗落後，高達三分之二（66％）的民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得，但有四成二民眾認為政府並未協助民間引進國外疫苗。黃心華痛斥，政府不僅慢半拍，還到處設限卡關，政府應提供國人足量安全且國際認證疫苗，開放讓民眾自由選擇。

近期日本援助的124萬劑AZ疫苗首批66萬劑開放各地施打，王育敏表示，近日疫苗施打亂象主要源自於疫苗不足，政府怠惰失職，民進黨至今還在政治操作，疫苗分配數量黑箱，未依照各縣市疫情嚴重程度分配疫苗，引發外界質疑藍綠執政縣市有別；另外，每個縣市施打疫苗的年齡不一，造成一國多制、規定紊亂。

王育敏說，昨天有居住在桃園的長者排隊3、4小時等待打疫苗，這是否造成另一種群聚，高雄市長陳其邁因動線規劃不好大罵官員，但這都是因為中央發放疫苗過於倉促，無法讓各縣市提早充分準備，中央勿甩鍋給地方，而是中央要檢討。

此份民調是委託全國公信力民調公司，於今年6月7日至9日針對設籍台灣地區、年滿20歲以上合格選民進行調查，加權後的成功樣本數為1080份，在95％的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98％。