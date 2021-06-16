于姓男子今年3月1日同在淡水某廣東粥餐廳用餐，聽聞隔壁江姓男子咳嗽，竟然情緒失控突然站起來，走向隔壁桌，怒罵髒話並稱「你是不是有新冠肺炎，怎麼可以對著別人咳嗽，你有沒有禮貌」，又持鐮刀作勢揮砍，並辱罵一連串髒話，士林地檢署依妨害名譽罪起訴。

今年3月1日晚間8點多，江姓、陳男坐在位置上用餐，于姓男子從隔壁桌突然走向他們旁邊，罵他對著別人咳嗽，是不是有新冠肺炎，接著又是一連串髒話，其他客人都有看到、聽到，于並走出店外，從機車置物箱內拿出一把生鏽鐮刀走回店內，繼續辱罵江。

于站在距離江男4公尺遠的位置，作勢要揮砍，揚言：「你給我出來」，導致江男心生畏懼，其他路人見狀，立即上前阻擋，于仍不甘示弱，繼續高聲辱罵髒話。警方隨後到場處理，于男否認要砍殺江，檢警調閱監視器，從畫面中確認，于店內一連串的台語髒話，以涉妨害名譽罪，依法提起公訴。