臺東縣政府自106年起推出的「TTPush」APP，自面世以來，結合臺東縣政府各局處、鄉鎮市公所及臺東監理站、東管處等縣政資訊與地方商家優惠，首創政府、商家、民眾的溝通橋樑。為提升「TTPush」APP系統功能，增強用戶體驗。TTPush於今(110)年度6月1日至6月30日進行系統升級，作業期間暫時發放臺東金幣，停止臺東金幣之相關功能，包括臺東金幣問卷、臺東金幣活動、金幣好禮兌換、金幣繳納停車費、金幣轉贈等所有的臺東金幣活動。

TTPush近日進行系統升級，作業期間暫時發放臺東金幣，停止臺東金幣之相關功能，包括臺東金幣問卷、臺東金幣活動、金幣好禮兌換、金幣繳納停車費、金幣轉贈等所有的臺東金幣活動。（照片提供／臺東縣政府。）

「TTPush」APP在6月的系統升級作業期間，除暫停臺東金幣發放活動，但原本TTPush 2.0的版本功能皆維持不變，像是「臺東大小事」訊息推播等功能，則持續服務不停機，民眾還是可以隨時關注縣政訊息。另外，提醒民眾不用移除「TTPush」APP，系統會將「TTPush」APP用戶之臺東金幣和個人資料移轉至TTPush 3.0版本，而且持有的臺東金幣額度不會受到影響。當更新TTPush 3.0版本之後，TTPush用戶們仍可繼續使用原本的臺東金幣。系統升級作業期間，有新會員註冊加入TTPush，其下載填寫基本資料及推薦人贈送之臺東金幣，系統會統一於TTPush 3.0新版本時發放，新會員不用擔心領不到喔。

透過TTPush 3.0系統的調整與優化，用戶會員們不用出門，宅在家搶金幣，甚至將推出許多新功能，為臺東縣民打造新數位生活型態，享受臺東金幣各種優惠及TTPush的便利服務！（照片提供／臺東縣政府。）

臺東縣政府國際發展及計畫處表示，TTPush自上線以來提供資訊整合、臺東金幣發放、繳納停車費與好禮兌換等縣政服務，已然成為許多臺東人民生活中，密不可分的一部份。但臺東縣有半數人口皆集中於臺東市，臺東市區以外的鄉鎮地廣人稀，當地的民眾更會需要「TTPush APP」所提供的雲端推撥服務， 未來期盼能透過TTPush 3.0系統的調整與優化，推出更多的線上金幣活動，讓TTPush用戶會員們不用出門，宅在家搶金幣，甚至將推出許多新功能，為臺東縣民打造新數位生活型態，享受臺東金幣各種優惠及TTPush的便利服務！

TTPush自上線以來提供資訊整合、臺東金幣發放、繳納停車費與好禮兌換等縣政服務，已然成為許多臺東人民生活中，密不可分的一部份。（照片提供／臺東縣政府。）

TTPush 3.0系統升級作業完成時間將會再「TTPush APP」與「TTPush臉書粉絲專頁」另行公告，屆時需要請TTPush用戶會員們務必至Google Play或Apple Store更新版本。升級作業期間，會員們如果有任何使用上的疑問，歡迎洽詢TTPush臉書粉絲專頁「踢一下，臺東金幣掉出來」，由TTPush工作小組客服人員替您排解問題。如有相關公告，將公佈於TTPush APP與TTPush臉書粉絲專頁。