消防人員扮演重要防疫角色，因疫情嚴峻防疫物資吃緊，各地消防單位所需物資需求增加，國際同濟會臺灣總會新北市府中同濟會、國際同濟會臺灣總會新北市真心同濟會、國際扶輪社中華民國總社新北市慧中扶輪社、國際獅子會臺灣總會新北市板橋女子獅子會、國際獅子會臺灣總會新北市文化獅子會、國際獅子會臺灣總會新北市慈馨獅子會及善心人士張淑華女士等陸續響應，共同捐贈680組防疫套專包，內含有防護衣、手套、N95口罩、防護眼鏡及護目鏡等，另杏發紙業股份有限公司也捐贈700個防護面罩等防疫裝備。

今（16日）在第一救災救護大隊部辦理捐贈典禮，第一大隊大隊長陳志瑋表示，非常感謝扶輪社、獅子會、同濟會等公益團體及善心人士張淑華女士等，平時熱心於各項公益活動，主動號召捐贈防疫物資，對消防執勤同仁有莫大幫助，不論大量患者前往檢疫所的護送任務、到院前的緊急救護，均仰賴消防人員恪盡職責，站在防疫最前端，感謝大力挹注防疫物資，讓第一線防疫人員做好自身防護，戮力守護新北市民生命安全。